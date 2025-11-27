Golden State Warriors : une équipe mid ? Apéro TrashTalk

Les Warriors, faut qu’on en parle ! Avec un bilan équilibré de 10 victoires pour 10 défaites, des résultats parfois décevants et parfois brillants, une attaque mauvaise et une défense parfois élite, la question mérite d’être posée. Est-ce que Golden State est juste une équipe mid ? Comment faire mieux pour entourer un immense Stephen Curry ? Et Steve Kerr, on se réveille ou pas ? C’est l’heure de l’Apéro 100% Dub Nation !