Warriors : Stephen Curry absent minimum une semaine

Suite à sa blessure face aux Rockets en toute fin de rencontre, Stephen Curry va manquer une semaine de compétition au minimum, selon Shams Charania. La star des Warriors est touchée à la cuisse, mais la franchise estime qu’il ne s’agit de rien de grave.

Bon courage pour cette semaine qui s’annonce longue sportivement, côté Warriors. Sans leur maître à jouer, qui souffre d’une petite blessure au quadriceps, les Dubs vont avoir fort à faire pour s’offrir deux succès. Face aux Pelicans, ce samedi, pourquoi pas.

The Golden State Warriors anticipate Stephen Curry will miss around a week or a little more with a quad contusion suffered Wednesday night, sources tell me and @anthonyVslater. He’s believed to have avoided any serious issue. Return will depend on how quad responds to treatment. pic.twitter.com/m1QwFXhhVc

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 27, 2025

Pour autant, est-ce que Stephen Curry sera en tenue pour la réception du Thunder à San Francisco ? Rien n’est moins sûr, car les Warriors ne prendront sans doute aucun risque et que Shams Charania, qui a rapporté l’information pour ESPN, précise bien qu’il s’agit d’une semaine au minimum. D’ailleurs, on parle en long et en large des Warriors dans notre dernier Apéro, disponible ici !