Les Wolves et les Rockets gardent un œil sur Chris Paul

Mis de côté par les Clippers, Chris Paul voit déjà deux équipes pointer le bout du nez : les Timberwolves et les Rockets. À quelques jours du 15 décembre, date qui déverrouille une partie du marché des trades, le dossier “CP3” pourrait enfin arrêter de tourner en rond.

Envoyé chez lui en plein chaos à Los Angeles., CP3 est dans une situation… bizarre : plus dans le projet (sportif), mais encore assez « facile » à bouger sur le papier. Il a signé un contrat garanti d’un an à 3,6 millions de dollars et les Clippers ne peuvent de toute façon pas le transférer avant le 15 décembre (règle classique pour les joueurs signés pendant l’été).

Et justement : les Wolves et les Rockets auraient exprimé de l’intérêt pour récupérer Chris Paul selon ClutchPoints. Logique car Minnesota cherche un vrai cerveau pour stabiliser certaines séquences quand le tempo s’emballe, Houston adore empiler du sérieux autour de son jeune noyau…. et l’histoire entre CP3 et les Rockets, on la connaît. D’autant plus que depuis la blessure de Fred VanVleet, les Rockets cherchent encore du renfort au poste 1 malgré l’éclosion de Reed Sheppard et l’apport d’Aaron Holiday.

La question est désormais de savoir si ça se finit en trade… ou en attente d’un buyout ? Plusieurs échos vont dans le sens d’équipes prêtes à temporiser plutôt que de lâcher un asset, en espérant que les Clippers coupent le cordon et que Paul arrive sur le marché. Ce qui collerait avec l’ambiance actuelle : Paul dit être “en paix” avec la situation, après un début de saison à 2,9 points et 3,3 passes de moyenne.