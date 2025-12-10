Après avoir renvoyé Chris Paul à la maison, les Clippers promettent de « faire les choses bien » pour leur légende, pendant que le meneur assure de son côté qu’il ne regrette rien et qu’il est… totalement en paix avec la situation.

Réelle intention d’aider leur légende ou simple coup de comm’ ? Les Clippers ont mis Chris Paul de côté en plein road-trip, alors que le meneur venait de parler « retraite à LA ». Mais en coulisses, le discours semble plus poli.

Selon Jake Fischer, la franchise angelino veut « faire ce qu’il faut pour sa légende » et travailler main dans la main avec CP3 et son agence pour lui trouver une nouvelle destination, histoire de ne pas saborder les derniers mois d’un futur Hall of Famer à coups de simples lignes comptables.

The Clippers are expected to do right by their franchise legend and work with him to find his next trade destination, per @JakeLFischer

“I’ve also been told — in strong terms — that the Clippers do want to work in tandem with Paul and his CAA representation to find him a new… pic.twitter.com/BiwTB22grK

— NBACentral (@TheDunkCentral) December 9, 2025

Et l’intéressé ? Pas de coup de gueule ni de drama.

Dans une interview accordée à People, Chris Paul explique qu’il ne regrette rien, même cette fameuse nuit où il a appris à Atlanta qu’il était renvoyé chez lui. Le meneur de 40 ans dit surtout qu’il est « en paix avec tout ça », presque soulagé de pouvoir enfin voir jouer son fils et passer du temps avec sa famille après 21 saisons à courir entre les avions et les back-to-backs. Néanmoins, il veut un dernier challenge sportif.

Chris Paul s’est exprimé pour le magasine People :

« En vérité, je ne regrette rien et suis en paix avec tout ça. Plus que tout, je suis excité à l’idée d’être encore dans l’univers NBA et d’avoir la chance de jouer un petit rôle dans les opportunités qui vont arriver quelles… pic.twitter.com/RGnet80R1S

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 9, 2025

On reste donc sur une situation bizarre : relation cramée avec le vestiaire, rumeurs de tensions avec le coach Tyronn Lue, mais franchise qui jure qu’elle va l’accompagner pour soigner la sortie. CP3, lui, joue la carte du vétéran serein, prêt à endosser un rôle plus petit « dans ce que sera la suite ».

Reste à voir quel contender sera prêt à lui offrir un dernier costume avant de ranger définitivement le numéro 3 au placard.

Pour aller plus loin :