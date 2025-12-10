Le Pick de la Muerte, c’est le défi qui vient pimenter la saison de TrashTalk Fantasy League. Le concept est simple, une fois par mois et à un jour complètement aléatoire, la TTFL bascule en mode… PICK DE LA MUERTE. Autrement dit ? Tous les joueurs et joueuses qui feront le best pick de la soirée participeront automatiquement à un tirage au sort pour gagner un giga cadeau ! La troisième édition de la saison avait justement lieu hier et on va découvrir tout de suite qui va repartir avec un joli lot gracieusement offert par notre partenaire Decathlon. C’est parti !

Dans cette soirée à deux matchs, il fallait être particulièrement inspiré pour ne pas se réveiller avec la gueule de bois. Franz Wagner et R.J. Barrett était listés absents tandis que Scottie Barnes (12 points TTFL) et OG Anunoby n’étaient pas vraiment dans un grand soir. Même constat pour Tyler Herro (25), Norman Powell (25) et Paolo Banchero (28) qui n’ont pas marqué des points pour le All-Star Game ce mardi. Karl-Anthony Towns et Bam Adebayo (34) étaient dans leurs standards, tout juste.

Pour scorer des points en TTFL cette nuit, il fallait plutôt miser sur Brandon Ingram ou Jalen Brunson (51 chacun), lors de la belle victoire des Knicks chez les Raptors. Mais pour avoir une chance de participer au tirage au sort de cette nouvelle édition du Pick de la Muerte, il fallait sentir Desmond Bane et son impressionnant coup de chaud du parking (6/9 de loin). Dans le derby floridien, le nouveau venu du Magic a fait oublier l’absence de Kaizer Franz avec 58 points TTFL. Félicitations à toutes celles et ceux qui ont senti la canicule canadienne arriver. Vous étiez 562 devins à miser sur Bane !

🔥 CE SOIR… C’EST PICK DE LA MUERTE EN TTFL !! 🔥

À gagner : 3 lots @Decathlon !! 🤩

1⃣ Choisis un joueur en #TTFL

2⃣ Fais le best pick

TOUS ceux qui font best pick participent au tirage au sort !!

Alors, vous allez prendre qui ?! 😱 pic.twitter.com/VMX1TdZXUk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 9, 2025

# LES LOTS DECATHLON

Si vous n’avez pas encore fait vos cadeaux de Noël, peut-être que cela pourrait vous inspirer. En effet, Decathlon a voulu faire plaisir aux joueurs de TTFL avec des lots qui devraient viser dans le mille chez les fans de NBA. On commence avec un sac à dos NBA disponible dans un grand choix de franchises, ou plus corpo avec le logo NBA. Ensuite, place aux hoodies NBA, là encore avec de nombreuses équipes représentées. Et pour finir, un joli panier NBA Hoop 500 Easy avec une hauteur réglable entre 1m et 1,80m pour poser des petits riders (sans rester accroché au cercle) au fond du jardin dès le début du printemps.

# LES 3 VAINQUEURS DU PICK DE LA MUERTE DE DÉCEMBRE 2025

Dernière étape de ce nouveau défi du Pick de la Muerte, le tirage au sort ! Le règlement est formel, parmi tous les best picks de la nuit, trois joueurs repartiront avec leur lot Decathlon. Nous avons donc fait le tirage au sort et voici sans plus attendre leurs pseudos TTFL ci-dessous. Bravo à eux, c’est un peu Noël avant l’heure !

Alm28 remporte 1 panier Hoop 500 Easy NBA chamackh remporte 1 hoodie 900 NBA LaChance remporte 1 sac à dos 25L NBA

# COMMENT RECEVOIR MON CADEAU ?

Si vous figurez dans la liste ci-dessus, ne vous inquiétez pas on a votre adresse mail, votre carte bleue et votre code sanguin. Vous serez donc contactés prochainement par mail, afin de nous transmettre vos infos d’envoi et que vous puissiez récupérer facilement et rapidement votre lot Decathlon. Merci d’y répondre sous 30 jours maximum.

