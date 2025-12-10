Le 10 déc. 2025 à 16:43 par Nicolas Meichel

La Draft NBA 2026 est encore loin mais il n’est jamais trop tôt pour faire sensation auprès des scouts : c’est ce qu’ont fait Cam Boozer et AJ Dybantsa ces derniers jours à travers des performances XXL.

Boozer et Dybansta font partie des favoris pour être premier choix en juin prochain, et leurs récentes sorties montrent pourquoi.

La nuit dernière, AJ a rayonné face à Clemson sur la grande scène du Madison Square Garden : 28 points dont 22 en seconde mi-temps, 9 rebonds, 6 passes, tout ça pour porter BYU vers un énorme comeback puis une victoire au buzzer. C’est tout simplement le meilleur match au scoring de Dybantsa à l’université.

« Il pourrait avoir de meilleurs atouts physiques à l’aube de son année pré-draft que n’importe quel ailier que j’ai vu depuis longtemps. » – Sam Vecenie (The Athletic)

D’abord discret hier, l’ailier de BYU a ensuite fait étalage de tout son répertoire offensif, impressionnant les nombreux scouts NBA présents sur place. Son énorme tomar en fin de match a fait exploser le MSG.

AJ Dybantsa just went OFF at Madison Square Garden 🔥

28 points, 9 rebounds, and 6 assists and the win against Clemson pic.twitter.com/SdXJU00lc9

— B/R Hoops (@brhoops) December 10, 2025

Cam Boozer, lui, enchaîne les chantiers depuis fin novembre. Checkez un peu ces dernières performances :

35 points, 9 rebonds, 3 passes, 2 steals vs Arkansas

26 points, 6 rebonds, 2 passes, 1 steal vs Florida

18 points, 15 rebonds, 5 passes, 2 steals vs Michigan State

Trois matchs contre des équipes du Top 25 universitaire, trois victoires dont une contre le champion en titre (Florida), et une autre face au #7 du ranking NCAA (Michigan State).

« Si je devais miser une grosse somme d’argent sur un joueur de cette classe qui deviendra All-Star, ce serait Boozer. » – Sam Vecenie (The Athletic)

En matière de domination pure et de production statistique, il n’y a pas mieux que Boozer actuellement en NCAA.

Cam Boozer is playing like a NPOY contender 🔥

18 PTS

15 REBS

5 ASTS

vs the No. 7 team in the country on the road 👏 pic.twitter.com/zTtGO8xxhy

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) December 6, 2025

En même temps que Boozer et Dybantsa cartonnaient, plusieurs mock drafts US sont sorties pour tenter de se projeter vers la grande cérémonie de juin prochain. Jetons un œil sur les prédictions :

The Athletic

Darryn Peterson (Kansas) Cam Boozer (Duke) AJ Dybantsa (BYU)

Bleacher Report

Darryn Peterson (Kansas) Cam Boozer (Duke) AJ Dybantsa (BYU)

Sports Illustrated

Darryn Peterson (Kansas) Cam Boozer (Duke) AJ Dybantsa (BYU)

No Ceilings

Darryn Peterson (Kansas) Cam Boozer (Duke) AJ Dybantsa (BYU)

Le classement est pour l’instant unanime.

L’arrière de Kansas Darryn Peterson est toujours numéro un malgré un début de saison NCAA perturbée par les blessures. Son talent offensif est considéré comme générationnel, et il ne fait aucun doute qu’il va cartonner une fois qu’il aura trouvé son rythme de croisière.

Cam Boozer est solidement installé à la seconde place grâce à sa production, polyvalence et présence physique. Certains scouts s’interrogent sur sa marge de progression ou encore son manque d’explosivité, mais le fils de Carlos a le profil typique d’un intérieur NBA Ready.

Quant à AJ Dybantsa, il manque encore parfois de régularité et son all-around game doit gagner en maturité. Mais ses qualités de scoreur et ses capacités athlétiques sont tellement exceptionnelles qu’il peut être sélectionné en premier choix dans quelques mois.