Événement rarissime en TTFL : ils sont deux à finir le mois de novembre tout en haut du classement ! Avec 1 448 points chacun, Champaagneharden et Romoss décrochent ensemble le titre de TTFL Player of the Month. Une égalité qui en dit long sur l’intensité de la compétition… mais aussi sur la capacité des deux joueurs à squatter les étoiles de la TrashTalk Fantasy League. En attendant les réponses de Romoss, on démarre cette interview croisée avec Champaagneharden, co-lauréat de ce mois historique.

Salut Champaagneharden et Romoss. Félicitations, vous êtes le meilleurs joueurs de TTFL du mois de novembre à égalité. Vos premières impressions ?

Champaagneharden : Un peu déçu d’être premier ex-aequo mais heureusement le mois de décembre s’annonce sous de meilleurs augures. Félicitations à mon co-lauréat d’avoir tenu un mois entier à mes côtés malgré le fait qu’il soit à présent en train de devenir de plus en plus petit dans mon rétroviseur.

Romosss : Très content d’apprendre cette belle performance, je n’aurais pas pensé être classé aussi haut malgré un run de légende.

Tu peux te présenter un peu ? Depuis combien de temps tu joues ? Quel est ton bilan lors des saisons précédentes ?

C : Champaagneharden, 52 rpz, seul joueur de Haute-Marne. Ancien basketteur évoluant en championnat de France jeune, j’ai par la suite découvert l’apéro et ai décidé de me rabattre sur TTFL. À côté de ça, j’anime aussi une page d’humour politique qui s’appelle Façon de Parler (auto-promo, faut tout faire aujourd’hui). J’ai toujours eu un bilan famélique mais cette année, j’ai décidé de retrousser les manches pour ramener sur Terre les Basketix de ma Ligue qui avaient la fâcheuse tendance de penser qu’ils y connaissaient quelque chose en ballon orange.

R : Je m’appelle Mathis j’ai 24ans. C’est la première saison ttfl ou je joue vraiment le jeu assidûment.

Je vois que tu ne joues pas en équipe. C’est une volonté ou tu n’as pas eu l’opportunité de rejoindre un bon groupe ?

C : Honnêtement, je ne m’intéresse que très peu aux onglets sur le côté, mais ravi d’apprendre que d’autres challenges m’attendent l’année prochaine. Je laisse les autres équipes me faire des propositions financières que j’étudierai avec mon agent.

R : Non pas vraiment, je m’y suis pris trop tard pour intégrer une équipe avec des amis.

Avec cette prestation, quelles sont tes ambitions sur le reste de la saison ? Tu n’es pas trop mal classé au général.

C : Gagner. Avoir le sang de mes adversaires sur les mains. Les dégoûter de TTFL. Et, le cas échéant, réduire le nombre de joueurs. C’est pas souvent dans la vie qu’on peut tarter des milliers de personnes d’un coup.

R : Avec cette prestation je compte viser le top 50 ou plus si j’ai toujours un aussi bon run que ce mois.

Pour réaliser un tel mois, quels sont les bons coups que tu as réussi ? Tu as participé au festival Giannis ? Et tu as maîtrisé ton bonus x2 ?

C : J’aime beaucoup Giannis mais ce gougnafier ne m’a rapporté que 48 points en 19 minutes, ce qui a fait baisser ma moyenne sur l’année. Heureusement le meilleur joueur de basket que la Terre n’ait jamais porté, aka Jokic, m’a régalé avec un x2 à 130 puntos. Hvala Nikola !

R : Pour réaliser un tel mois j’ai pick les joueurs non superstars sur leurs meilleurs soirées ce qui m’a permis de faire 4 ou 5 best pick sur le mois. Pour ce qui est du x2 j’étais sur Luka qui a fait « que » 43pts.

Est-ce que tu as quand même pris quelques carottes ou alors c’est vraiment un mois de rêve avec que des bons choix ?

C : Pour reprendre la question ci-dessus, je considère un score en dessous de 50 comme une carotte. J’ai donc dégusté une certaine dose de bêta-carotène ce mois-ci, pas mal pour entamer l’hiver.

R : Oui évidement j’ai eu quelques carottes durant le mois comme mon x2 sur Luka.

Un petit mot ou quelques conseils pour tes adversaires ?

C : Pour les adversaires : à l’année prochaine. Petite dédicace à ma ligue : que des ouin-ouins qui pensent s’y connaître en basket. Il y a aussi un troubadour qui a lâché l’affaire et qui nous fait des semaines à thème que l’on doit deviner. Cette semaine c’était la caliente week avec : Guy Santos, Santi Aldama, Simone Fontecchio, Tristan Da Silva, Brook Lopez et David Jones Garcia. Une quête secondaire assez divertissante, qui remet du peps à une ligue avec autant d’enjeu qu’un Tour de France avec Pogacar au départ. (J’ai également le créateur de Dans La Musette dans ma ligue, mais il est meilleur en blague sur le vélo qu’en TTFL.)

Dans mon groupe également, un joueur qui se croit épidémiologue et scrute sur Twitter (X c’est pour les djeuns) les rumeurs de grippe dans les équipes pour ne pas les pick. Il est assez mignon avec ses 43 points de moyenne, encourageons le pitchoune.

Le pire dans l’histoire, c’est que je leur dis tous les soirs qui je vais jouer. Je devrais leur faire payer mais je les aime bien, ils sont mignons.

PS : Bastien de TrashTalk, je t’aime beaucoup mais ne nous fais pas une Jaylen Brown stp, rejoins Alex, Evan Fournier, Eric Ciotti et tous les autres. Il est l’heure maintenant.

PPS : Il y a un joueur (JJQ) qui nous mendie 40 points depuis deux ans car il « n’a pas joué mais voulait mettre Embiid ». Si jamais vous pouvez faire quelque chose pour lui, histoire qu’il arrête de nous seriner.

R : Évaluer les matchup et se fier à son flair, c’est ce qui fait la différence à mon avis.