En plein dans les rumeurs, Giannis Antetokounmpo a réuni quelques coéquipiers pour leur demander de couper le bruit autour de son avenir et de se concentrer sur le basket. En parallèle, plusieurs signaux décrivent un vestiaire traversé par une vraie tension liée au futur du Freak à Milwaukee.

Giannis qui organise une petite réunion de crise, ce n’est pas tous les jours.

D’après Chris Haynes (NBA TV), la star des Bucks a récemment fait passer un message limpide à ses coéquipiers : rester focalisé sur le terrain et ne pas laisser les rumeurs autour de son avenir parasiter le quotidien de l’équipe. Tant qu’il porte le maillot de Milwaukee, il veut que le groupe pense d’abord basket, pas notifications trade.

Cependant, Shams Charania (ESPN) indique que le contexte est beaucoup moins zen. Il évoque un groupe qui « ressent un changement » autour de la situation à long terme d’Antetokounmpo, avec frustration et nervosité qui montent à mesure que les défaites s’accumulent et que les rumeurs s’enchaînent.

Sans son leader, Milwaukee doit affronter un calendrier costaud tout en essayant de garder la tête froide, ce qui n’est jamais simple quand le meilleur joueur de l’histoire de la franchise est au cœur de toutes les conversations. Milwaukee affiche un bilan de 10-15, Giannis est à l’infirmerie avec une blessure au mollet droit qui doit l’éloigner des parquets pendant deux à quatre semaines, et l’avenir du double MVP est plus flou que jamais.

La réunion initiée par Giannis ressemble donc à une tentative de reprendre la main : rappeler au vestiaire que, pour l’instant, il est là, qu’il veut revenir au top après sa blessure, et que personne ne sait ce qui arrivera dans quelques semaines.

Mais tant que la situation contractuelle et sportive restera aussi floue, chaque défaite et chaque nouveau bruit autour de son futur risquent d’alourdir encore un peu plus l’atmosphère dans le vestiaire des Bucks.