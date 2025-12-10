Klay Thompson (Mavericks) bientôt transféré vers un contender ?

Klay Thompson pourrait ne pas finir la saison à Dallas : les Mavs seraient prêts à écouter les offres, et le sniper a déjà fixé le cadre. S’il doit bouger, ce sera pour rejoindre un vrai candidat au titre, pas pour s’enfouir dans le ventre mou d’une équipe en galère.

Le message est simple à Dallas, on commence à décrocher le téléphone. La franchise texane teste la valeur de plusieurs vétérans, dont Klay Thompson, dans un contexte où le bilan (9-16) ne ressemble pas vraiment à celui d’une équipe qui vise haut.

Entre un Anthony Davis également dans les rumeurs et une hiérarchie encore floue autour de Cooper Flagg, les Mavs se posent une vraie question : continuer à forcer la fenêtre actuelle ou accepter que la bascule vers la nouvelle génération est déjà en marche.

Au milieu de ce flou, Klay sait ce qu’il veut. À 35 ans, après une carrière remplie de gros matchs de Playoffs et de bagues, il ne cherche plus un simple rôle de vétéran sympa dans un projet bancal. Il souhaite faire ses valises pour rejoindre un vestiaire qui joue clairement le titre, une équipe installée en haut de classement.

Shams says the Mavs are open to trading Klay Thompson and he wants to be on a contender pic.twitter.com/AZYqxH7U3t

— NBA Courtside (@NBA__Courtside) December 9, 2025

Reste à voir qui sera prêt à parier sur lui. Les pourcentages ne crient plus “prime Klay” (autour de 11 points de moyenne, 36% au tir, 35% de loin) et il lui reste encore des billets sur son contrat à 3 ans et 50 millions. Mais son expérience, sa capacité à rentrer des tirs importants et son vécu en Playoffs peuvent avoir une valeur sur le marché.

Dallas, de son côté, doit trancher : garder le nom et le CV dans un projet qui rajeunit, ou profiter encore de sa cote « shooteur de Playoffs » pour récupérer de quoi accélérer la transition.

Source : Shams Charania sur ESPN