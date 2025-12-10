Pour Rich Paul, on se calme tout de suite : ces Lakers-là ne sont pas taillés pour le titre malgré leurs bons résultats. L’agent de LeBron James estime que le roster n’a tout simplement « pas assez » pour viser les Finales de Conférence, et glisse au passage un message plutôt clair au front office.

Rich Paul qui sort le lance-flammes en plein mois de décembre, ambiance. Invité du premier épisode du podcast Game Over avec Max Kellerman, l’agent de LeBron James a été cash sur le niveau réel des Lakers :

« Je ne pense pas que les Lakers soient assez bons pour être des prétendants pour le moment. Pas actuellement. Je ne pense pas qu’ils possèdent assez pour aller en Finales de Conférence Ouest »

Une déclaration qui pourrait surprendre alors que l’équipe caracole en haut de l’Ouest (2e après OKC, bilan de 17-6) derrière un Luka Doncic en mode MVP et un Austin Reaves gonflé aux stéroïdes offensifs.

Et l’agent de LeBron ne s’arrête pas là. Il ressort le dossier des derniers Playoffs : longueur, taille et qualités athlétiques, vitesse, adresse extérieure… tout ce qui avait déjà posé problème l’an passé revient sur la table. Selon lui, le style de jeu actuel des Lakers sera « très facile à défendre » quand les séries commenceront, quand les défenses s’adapteront et que les faiblesses du roster seront ciblées soir après soir.

En langage Klutch Sports, ça ressemble beaucoup à : « Votre saison régulière est sympa, mais sans renforts sérieux, vous allez reprendre la même claque au printemps. » Pour éviter que tout ça ne se transforme en feuilleton LeBron à New York (ou ailleurs), Rich Paul a quand même verrouillé un point : pas de transfert en vue pour son client cette saison.

« Non. Où est-ce qu’il irait ? Est-ce qu’il rend les Knicks meilleurs ? Oui bien sûr, mais 29 autres équipes diraient la même chose. »

Autrement dit, LeBron finit l’année en Purple & Gold, mais le message est passé : à Rob Pelinka de bouger ses pions d’ici la deadline, parce que même le camp James explique désormais publiquement que ces Lakers-là ne sont pas (encore) taillés pour viser la bague.