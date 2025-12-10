Le Heat en embuscade dans le dossier Giannis Antetokounmpo ?

Et si la bataille pour Giannis Antetokounmpo ne se jouait pas seulement à New York ou San Antonio ? Le Miami Heat serait une option très sérieuse pour le Greek Freak en cas de demande de transfert dans les prochaines semaines.

La rumeur du jour, elle vient de Run It Back et de Sam Amick (The Athletic) : il faut garder un œil très attentif sur Miami dans le dossier Giannis Antetokounmpo.

D’après l’insider, les Knicks restent son option numéro 1, le décor parfait pour booster sa « marque » et son côté superstar mondiale. Mais si le montage d’un trade avec New York devenait trop compliqué, le Heat serait « une équipe à surveiller » dans le dossier.

The Heat are a team to watch for Giannis Antetokounmpo if he can’t land with the Knicks, per @sam_amick

« If the Knicks thing is too hard to execute… maybe he looks at Miami and tries to make that work. »

(🎥 @RunItBackFDTV )

pic.twitter.com/5tLrIKunvo

— NBACentral (@TheDunkCentral) December 9, 2025

L’argument est simple : Miami coche toutes les cases classiques d’un gros poisson à récupérer. Culture béton, front office qui aime recruter des stars, historique de gros moves (LeBron James, Chris Bosh, Jimmy Butler) et un staff qui sait entourer un joueur majeur pour viser le titre.

D’après Amick, le package potentiel du Heat (jeunes joueurs à fort potentiel, picks de draft, contrats transférables) peut rivaliser avec beaucoup de monde, à condition évidemment que Giannis se montre prêt à s’engager sur la durée avec South Beach. Une information à toutefois remettre en perspective car ces dernières années, le Heat s’est montré trop « tendre » quand il fallait monter un trade pour des stars (le cas Damian Lillard en est un exemple).

The Heat can form a legitimately strong Giannis Antetokounmpo trade package for the Bucks.

Tyler Herro, a Milwaukee native, and Kel’el Ware alongside future draft picks would start some dialogue on both sides.

Giannis and Bam Adebayo also share the same agent in Alex Saratsis. pic.twitter.com/IWKM3ookkL

— Evan Sidery (@esidery) December 6, 2025

En toile de fond, il y a le malaise grandissant à Milwaukee : résultats en chute libre, avenir incertain, discussions ouvertes sur la suite de l’aventure. Le Greek Freak lorgne vers la grosse exposition de New York, mais l’option Heat garde un côté très “basket pur” : Bam Adebayo, Erik Spoelstra (coach), un environnement taillé pour rejouer le titre sans avoir à tout reconstruire.

On est encore au stade de la spéculation musclée, rien d’imminent, et tout dépendra du rapport de force entre Giannis, les Bucks… et le meilleur package posé sur la table. Pour l’instant, juste assez pour faire monter la température à Miami et à Manhattan.

Sources : The New York Post / Sam Amick