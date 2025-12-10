Il n’y aura pas de duel Victor Wembanyama – Luka Doncic pour ce quart de finale de NBA Cup : toujours gêné par son mollet gauche, Wemby restera en civil contre les Lakers. Les Spurs jouent gros à LA… sans leur meilleur joueur, laissé au repos.

Initialement, tout le monde avait coché la date en rouge : mercredi 10 décembre, Lakers – Spurs, quart de finale de NBA Cup, Wemby de retour sur la scène hollywoodienne, LeBron James et Luka Doncic de l’autre côté, popcorn obligatoire.

Finalement, on remballe le scénario Marvel : Victor Wembanyama est forfait, et San Antonio va devoir tenter le braquage à la Crypto.com Arena sans son Alien. Toujours touché au mollet gauche depuis le 14 novembre, le Français va manquer un 12e match de suite, histoire de gratter au minimum trois jours de repos supplémentaires.

Le staff des Spurs a été clair : la douleur a disparu, mais on refuse de jouer avec le feu. À San Antonio, la doctrine, c’est précaution maximale sur le franchise player. On prolonge la pause, quitte à faire grincer des dents les fans qui rêvaient de voir Wemby sous les projecteurs de la NBA Cup. Pas question de forcer un retour pour un match, même clinquant, si le mollet n’est pas jugé à 100 %.

Conséquence directe : si les Spurs créent la surprise et passent les Lakers, le prochain rendez-vous potentiel pour Wembanyama se situe samedi, à Las Vegas, pour une demi-finale de Cup qui aurait une sacrée allure. Si ça casse face à LeBron et compagnie, la cible devient plus classique : la réception des Wizards le 17 décembre, à la maison, pour un comeback moins glamour mais beaucoup plus sécurisé.

Dans tous les cas, San Antonio rappelle que l’enjeu du soir ne changera rien au protocole : la santé de Victor avant tout, même quand Hollywood appelle.

Sources : San Antonio Express News / Maxime Aubin