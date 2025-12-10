TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
New York KnicksKNICKSNews NBARésumé de la nuit

Résumé NBA de la nuit : Jalen Brunson guide les Knicks vers la qualification

Le 10 déc. 2025 à 05:28 par Robin Wolff

Jalen Brunson 13 mai 2025
Source image : NBA League Pass

Les New York Knicks se sont imposés assez aisément face aux Toronto Raptors, grâce notamment à une belle performance de Jalen Brunson (35 points). Ils rejoignent le Orlando Magic en demi-finales de la NBA Cup.

Les résultats de la nuit :

  • Magic – Heat : 117-108 (stats)
  • Raptors – Knicks : 101-117 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

KARL-ANTHONY TOWNS, QUEL DUNK !!! 😱 pic.twitter.com/kRZQHnE7tS

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 10, 2025

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme NBA de ce soir

  • 1h30 : Thunder – Suns (quart de finale NBA Cup)
  • 4h : Lakers – Spurs (quart de finale NBA Cup)
Tags : Jalen Brunson, NBA Cup, New York Knicks, Résumé de la nuit en NBA

Dans cet article

Voir toutes les News
Encart Home Page Le Shop TrashTalk septembre 2023