Résumé NBA de la nuit : Jalen Brunson guide les Knicks vers la qualification
Le 10 déc. 2025 à 05:28 par Robin Wolff
Les New York Knicks se sont imposés assez aisément face aux Toronto Raptors, grâce notamment à une belle performance de Jalen Brunson (35 points). Ils rejoignent le Orlando Magic en demi-finales de la NBA Cup.
Les résultats de la nuit :
Ce qu’il faut retenir :
- Le Orlando Magic s’est imposé face au Miami Heat en réalisant un trou dans le dernier quart-temps. Desmond Bane (37 points) a été exemplaire !
- Les New York Knicks se sont envolés dès le deuxième quart-temps face aux Toronto Raptors dans le sillage d’un Jalen Brunson (35) exceptionnel.
- Le Magic et les Knicks se retrouveront donc en demi-finales !
Le highlight de la nuit :
KARL-ANTHONY TOWNS, QUEL DUNK !!! 😱 pic.twitter.com/kRZQHnE7tS
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 10, 2025
Le programme NBA de ce soir
- 1h30 : Thunder – Suns (quart de finale NBA Cup)
- 4h : Lakers – Spurs (quart de finale NBA Cup)