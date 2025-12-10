La nuit des Français en NBA : le pactole se rapproche

Le 10 déc. 2025 à 05:27 par Robin Wolff

Si les Français n’ont que très peu foulé les parquets NBA cette nuit, Noah Penda, Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara se sont rapprochés du demi-million de dollars promis à tous les vainqueurs de la NBA Cup.

Les résultats de la nuit :

Magic – Heat : 117-108 (stats)

– Heat : 117-108 (stats) Raptors – Knicks : 101-117 (stats)

Guerschon Yabusele

L’ailier-fort a passé près de sept minutes sur le parquet et a réussi à capter deux rebonds. En revanche, il a manqué un tir de loin.

Mohamed Diawara

Il n’a joué qu’une minute et a manqué un tir…

Pacôme Dadiet et Noah Penda

Ils n’ont pas disputé la moindre seconde, mais ne sont plus qu’à deux matchs de remporter près de 531 000 dollars. Une prime qui fait beaucoup de bien lorsqu’on est dans son contrat rookie en NBA !

L’enjeu financier de la NBA Cup cette saison :

Près de 531 000 dollars seront reversés à chaque joueur de l’équipe gagnante ! 💸 pic.twitter.com/ab7JEHnsfq

