Officiel : Magic – Knicks en demi-finale de la NBA Cup

Les deux dernières équipes de la Conférence Est en NBA Cup sont le Orlando Magic et les New York Knicks La demi-finale de la compétition aura lieu ce samedi à 23h30 à Las Vegas. Qui domptera le mieux Sin City ?

Le Orlando Magic a du régner sur son État pour pouvoir se délocaliser en fin de semaine. Face au Miami Heat, Jamahl Mosley et ses hommes ont décroché leur billet pour Las Vegas et les demi-finales de la NBA Cup. Une victoire dessinée dans le dernier quart-temps (117-108).

Desmond Bane a inscrit 37 points et a pris les choses en main dans la fin de match pour faire gagner ses coéquipiers !

Score final : Magic 117-108 Heat

Orlando fonce à Las Vegas grâce notamment à un très beau match de Desmond Bane (37 points).

Pas de Franz Wagner, pas de problèmes ! 👏

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 10, 2025

De leur côté les New York Knicks n’ont pas pris beaucoup de temps pour mettre les voiles face aux Toronto Raptors. Un second quart-temps remporté 34 à 13 les a propulsé vers la victoire (117-101). Jalen Brunson a été exceptionnel avec 35 points, dont 26 en première mi-temps.

Score final : Raptors 101-117 Knicks

New York s’impose sans trembler, grâce notamment à un deuxième quart-temps de haut niveau !

Jalen Brunson s'est montré en attaque avec 35 points. Le capitaine du bateau est bien à bord, direction Las Vegas ! 🙌

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 10, 2025

Le Magic et les Knicks se retrouveront donc ce samedi à 23h30 à Las Vegas pour tenter de se qualifier pour la finale de la NBA Cup. Qui y représentera la Conférence Est ?