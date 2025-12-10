Le Orlando Magic s’est imposé 117 à 108 face au Miami Heat. Ils représenteront la Floride lors des demi-finales de la NBA Cup à Las Vegas. Desmond Bane (37 points) a été le grand artisan de cette qualification.

Le Orlando Magic est pourtant passé proche du ridicule. Le Miami Heat a inscrit les 13 premiers points du match et ont même mené de 16 unités dès le premier quart-temps. Erik Spoelstra avait de quoi sourire avec un Tyler Herro inspiré.

Mais peu d’équipes, en NBA, tiennent moins bien leurs avances que les coéquipiers de Bam Adebayo. Jalen Suggs sonne la révolte, Anthony Black réalise de premiers drives autoritaires et à la mi-temps, il n’y a déjà plus qu’un point d’écart.

Le match est rythmé, intense. Les 531 000 dollars promis aux joueurs de l’équipe gagnante de la Cup jouent certainement. Et si, pendant 12 minutes, aucune équipe n’arrive à faire la différence, un coup de chaud de Desmond Bane au début du quatrième quart-temps sera déterminant.

L’arrière d’Orlando a pesé pendant toute la rencontre, mais a réussi à appuyer encore un peu plus fort sur la pédale d’accélérateur au moment le plus important. 37 points, 6 rebonds, 5 passes décisives et 1 interception à 14/24 au tir, 6/9 de loin et 3/3 aux lancers… indubitablement le MVP de ce quart de finale.

Desmond Bane prend feu et porte le Magic sur ses épaules. 🙌

13 points d’avance, le trou est fait, maintenant il faut tenir… pic.twitter.com/JYAYpOM2d4

Le Magic peut donc s’envoler pour Las Vegas et rencontrera ce samedi, lors du Final Four, le vainqueur de la rencontre entre les Raptors et les Knicks.