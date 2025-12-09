Les Boston Celtics : bien meilleurs que prévu !! Apéro TrashTalk

Alors que beaucoup – nous inclus – voyaient Boston nous envoyer une bonne grosse saison dans les bas fonds de la Conférence Est compte tenu des nombreuses absences et départs, l’équipe de Joe Mazzulla et Jaylen Brown met la misère aux pronostics. Un jeu offensif efficace, une défense qui tient, des jeunes qui se développent et l’élite de l’Est qui tombe sur la machine verte : il faut qu’on en parle. Apéro TrashTalk 100% Celtics, à table !

Par ici la chaîne YouTube de notre superbe média (t’sais les mecs pas trop vaniteux)