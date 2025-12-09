Nouvelle étape de la NBA Cup cette nuit. Nous avons droit aux deux premiers quarts de finale qui concernent l’Est. En début de soirée le derby floridien opposera le Magic au Heat, et la soirée se clôturera par les Raptors qui reçoivent les Knicks.

Le programme de la nuit :

0h : Magic – Heat

2h30 : Raptors – Knicks

Le match à ne pas rater : Raptors – Knicks

Deux équipes aux dynamiques différentes. Les Raptors (4e, 15-10), évoluent sans RJ Barrett, absent une semaine supplémentaire et sont sur 3 défaites consécutives. Néanmoins ils joueront à la maison ce soir, et à Toronto, ce n’est pas une ville mais tout un pays qui vous porte. Les coéquipiers de Brandon Ingram tenteront de décrocher leur billet pour Las Vegas ce soir.

De l’autre côté les New Yorkais (2e, 16-7) viennent de récupérer leur chien de garde OG Anunoby mais devront faire sans Miles McBride, absent une semaine également. Karl-Anthony Towns, est quant à lui incertain. Les Knicks sont sur 3 victoires consécutives et ont bien l’intention d’aller affronter le vainqueur du Heat-Magic à Las Vegas (et également d’empocher les primes, évidemment).

Le reste du programme :

Le Heat se déplace chez Mickey pour une place en demi-finale de la NBA Cup

Les Français en lice :

Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara affrontent les Raptors

Noah Penda reçoit le Heat

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici