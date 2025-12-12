Giannis Antetokounmpo est au centre des rumeurs, alors que Milwaukee et son clan discutent de la suite et qu’un scénario de trade avant la deadline est sur la table. Sauf que côté Warriors, entre masse salariale qui flirte avec le second apron et cartouches de draft déjà entamées, monter un package capable de rivaliser avec les autres écuries ressemble plus à un casse-tête CBA qu’à une partie de NBA 2K.

Giannis et Golden State, c’est le genre de rumeur qui revient comme un refrain : tu fermes Twitter, tu le rouvres, et hop, « et si Steph jouait avec un monstre au cercle ? ». Sauf qu’avant de rêver, il y a un détail qui tue : Milwaukee continue de faire passer le message que Giannis n’est pas disponible (pour l’instant). Et même quand ça chauffe, on a déjà vu des sorties du type « pas de marché, pas de demande, pas de discussions » sur le dossier.

Malgré tout, le bruit existe, parce que des discussions Bucks–Giannis autour de la suite ont bien été rapportées, avec l’idée qu’un choix de direction puisse tomber à l’approche de la deadline. Et c’est là que Golden State se retrouve face à la vraie question : « ok, on le veut… mais on lâche quoi en échange ? »

Le point numéro 1, c’est le cash (enfin… façon de parler). Giannis est à 54 126 450 $ en 2025-26. Pour l’avaler, il faut matcher. Et les Warriors ne sont pas dans une situation « on ajuste avec deux contrats et un sourire ». Spotrac les place en 2025-26 à 264 372 $ sous le second apron, autrement dit : tu respires, tu dépasses. Le second apron est listé à 207 824 000 $.

Et quand tu es dans ces zones, la CBA ne te laisse pas bricoler tranquille : matching plus strict pour les équipes au-dessus du 1er apron (110% au lieu de 125%). Si tu passes au-dessus du second apron, ça devient encore plus punitif : pas d’agrégation de salaires, pas de « je rajoute un petit contrat pour faire passer », et tu ne récupères pas plus que ce que tu envoies. Bref : tu ne trades pas Giannis avec trois bouts de ficelle et un pick swap en bonus.

Du coup, côté Warriors, le montage le plus « propre » sur le papier… c’est presque un miroir : Jimmy Butler gagne exactement 54 126 450 $ en 2025-26. En clair : Butler contre Giannis, et tu règles le problème du matching en une ligne. Sauf que tu crées un autre problème, immense : si Milwaukee ouvre vraiment la porte à un trade, c’est généralement pour récupérer du jeune à fort potentiel + des picks de draft, pas pour prendre un énorme contrat vétéran qui t’oblige à « win now » derrière. Et là, Golden State doit remettre une couche… mais avec quoi ?

Avec Jonathan Kuminga, évidemment. Déjà parce que son salaire (22,5 M$) est une brique majeure dans n’importe quel package. Ensuite parce que, sportivement, c’est l’un des rares profils « valeur montante » que tu peux vendre. Sauf qu’il y a un timer : Kuminga ne peut pas être tradé avant le 15 janvier, date liée à sa situation contractuelle, et ça repousse de facto toute grosse discussion sérieuse côté Warriors. Donc la fenêtre est simple : tu peux fantasmer en décembre, mais si tu veux aligner ton meilleur pion, c’est mi-janvier, puis tu as trois semaines pour fermer un blockbuster avant le 5 février (date de la deadline).

Golden State serait également prêt à mettre Draymond Green dans la balance, et l’idée c’est qu’avec Kuminga et Brandin Podziemski, tu obtiens enfin un noyau d’assets qui ressemble à quelque chose. Draymond + jeunes, ça permet donc éventuellement à Milwaukee de décrocher son téléphone, et au niveau des salaires ça peut matcher (environ 50 millions pour le trio). Mais là encore, on voit mal les Bucks se contenter de ça.

Reste alors la draft. Les Warriors ont encore des picks à jouer, mais leur flexibilité n’est pas gratuite. Déjà, parce qu’ils doivent un 1er tour 2030 (top-20 protégé) à Washington depuis le deal Chris Paul/Jordan Poole.

Au final, oui : Golden State peut fabriquer un package. Mais pour rivaliser, il faut une condition très précise : que Giannis réduise lui-même le marché (destination préférée, extension, etc.), ce qui fait baisser les offres concurrentes. Sans ça, les Warriors partent avec trois boulets : un payroll au bord du second apron, des règles de trade qui punissent la créativité, et une offre qui risque de ressembler à “un gros contrat + un jeune + des picks” face à des packages plus riches et plus propres.

