Jonathan Kuminga traverse l’une des périodes les plus frustrantes de sa jeune carrière : remplaçant, puis écarté de la rotation malgré un effectif diminué, l’ailier ne trouve plus sa place à Golden State. À l’approche de la deadline NBA, un transfert devient une hypothèse très sérieuse.

Dès le 15 janvier, Kuminga sera éligible à un transfert, et plusieurs sources provenant de Shams Charania expliquent que Golden State est prêt à écouter les offres. Les Warriors cherchent à se renforcer pour jouer les premiers rôles et ne semblent plus vraiment compter sur l’explosion attendue de Kuminga.

Toujours selon @ShamsCharania, les Warriors vont essayer de transférer Jonathan Kuminga à partir du 15 janvier, quand il deviendra éligible à un trade.

Golden State veut utiliser le contrat de JK dans un échange pour récupérer un gros poisson. pic.twitter.com/whvLID2uHp

Jonathan Kuminga et les Warriors, c’est un peu comme une relation avec ton ex toxique. Vous restez ensemble mais personne ne semble vraiment vouloir de l’autre.

Kuminga n’a jamais manqué de talent, ni de flashs capables de faire croire à une ascension régulière. Drafté septième en 2021, il avait tout pour devenir un élément majeur du renouvellement Warriors : longueur, puissance, attaques du cercle, potentiel défensif et un profil athlétique que Golden State n’a jamais eu en grande quantité. C’est même ce qui avait justifié une prolongation cet été, signe d’un « engagement » sur deux saisons supplémentaires.

Le problème, c’est que la relation avec Golden State n’a jamais réellement trouvé sa vitesse de croisière. Dès sa saison rookie, Kuminga a découvert ce que signifie évoluer dans une franchise structurée autour de vétérans, de hiérarchie stricte, et d’un staff qui ne donne pas du temps de jeu gratuitement. Ses minutes ont varié sans logique apparente, rendant sa progression difficile à lisser. Certaines séries de Playoffs l’ont mis en avant, d’autres l’ont totalement effacé. Le message a souvent paru contradictoire : « on croit en toi, mais pas trop longtemps d’affilée ».

Cette saison n’a pas arrangé les choses. JK a commencé la saison dans le cinq, avec l’opportunité de s’imposer, et il a d’abord cartonné. Puis les performances se sont tassées, sa régularité a disparu, il a connu une blessure, et ses minutes ont commencé à s’évaporer. Le pire est arrivé lorsque les Warriors, amputés de plusieurs cadres, ont décidé de l’écarter complètement. Résultat : un DNP lors d’une victoire à Chicago alors que la rotation était déjà décimée. Pour un joueur de 23 ans, c’est plus qu’un message, c’est une rupture de confiance.

Le joueur n’a rien perdu : athlétique, explosif, capable d’attaquer les mismatchs, il reste un profil que plusieurs franchises seraient ravies de développer. Un changement d’air pourrait lui offrir ce que Golden State ne lui donne plus : des responsabilités continues, des minutes régulières, et un projet centré sur sa marge de progression. Parmi les équipes intéressées : on note les Sacramento Kings, qui l’étaient déjà cet été, ainsi que les Phoenix Suns.

Golden State peut encore décider de le garder et d’essayer de le réintégrer dans sa rotation. Mais à ce stade, le scénario le plus crédible ressemble à un divorce raisonnable. Le talent est là, l’avenir aussi mais peut-être juste ailleurs.