Jalen Brunson a reçu 27 voix… pour devenir maire de New York

Les New-Yorkais ont récemment choisi Zohran Mamdani comme nouveau maire, mais dans les urnes un autre nom a circulé avec insistance : celui de… Jalen Brunson. Le meneur star des Knicks a récolté 27 voix, sans être candidat, juste parce que des fans ont décidé qu’il méritait lui aussi sa ligne sur le bulletin.

Les rapports officiels du Board of Elections ont réservé une petite surprise au milieu des millions de suffrages : parmi les noms griffonnés en write-in (un vote où l’électeur écrit sur le bulletin le nom d’une personne qui n’est pas officiellement candidate ni listée) figure celui de Jalen Brunson.

Le meneur des Knicks totalise 27 voix clairement identifiées, auxquelles s’ajoutent quelques bulletins mal orthographiés qui font monter le score autour de 29. Rien de comparable évidemment avec le raz-de-marée ayant porté Zohran Mamdani à la mairie, mais largement assez pour installer le meneur de New York en tête d’un classement très particulier : celui des sportifs cités pour diriger la ville, devant Aaron Judge, Jaxson Dart ou Pete Alonso.

Forcément, le sujet a fini par être mis sur la table en conférence de presse. Interrogé sur cette curiosité électorale, Jalen Brunson a accueilli la nouvelle avec un sourire, avant de vite calmer l’hypothèse d’une reconversion. À l’entendre, aucune envie de se lancer dans la politique : il dit préférer « rester dans [sa] voie », se concentrer sur le basket et laisser les dossiers transports, fiscalité et sécurité à ceux dont c’est le métier. Il en profite surtout pour saluer la fanbase des Knicks.

In light of receiving 27 votes for New York City mayor, Jalen Brunson says that he would not consider running « at this point in my life » 👀

He adds: « We have a great fanbase – it’s funny, it’s cool to see, but I’m going to stay in my lane » pic.twitter.com/LKXkM2bxWd

— Knicks Videos (@sny_knicks) December 8, 2025

Si Brunson se retrouve là, c’est parce que – sportivement – il tient la ville à bout de bras depuis plusieurs années. Sa saison le place parmi les meilleurs meneurs de la Ligue (28 points et 6 passes à 48% au tir 38% de loin) avec une création offensive qui irrigue tout le jeu des Knicks. Quand il manque, New York redevient une équipe moyenne. Quand il est là, le Garden se rallume comme une veilleuse géante au-dessus de Manhattan. Voir son nom figurer dans un document administratif de la mairie ne fait finalement que traduire ce statut de visage de la franchise… et, par ricochet, de symbole local.

Dans le vestiaire, l’épisode a évidemment servi de matière première aux vannes : Josh Hart s’est empressé de dire que Brunson ferait un maire catastrophique. Le meneur a répliqué qu’avec les clés de la ville, il commencerait par innocenter le voleur qui a récemment piqué des montres appartenant à Hart.

Jalen Brunson responds to Josh Hart’s claim that he would be a terrible New York Mayor « If I was mayor whoever stole Josh’s watches in New York City I would make sure they walk free » pic.twitter.com/HcnEuuF0ie

— MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) December 10, 2025

Ambiance chambrage, blagues internes et second degré : on est très loin du ton solennel d’une soirée électorale. Au final, Mamdani aura le bureau et les dossiers, Brunson garde le parquet et l’affection populaire. Les uns gèrent la ville, l’autre continue de régner sur le Garden, sans programme ni campagne.