Kawhi Leonard colle 55 POINTS face aux Pistons, son record en carrière !

Un match fleuve pour Kawhi Leonard face aux Pistons. Au sortir du troisième quart-temps, The Klaw comptait déjà 51 de ses 55 points. Injouable, les adversaires auraient pu se mettre à cinq pour le défendre, pour le même résultat.

Quatrième succès de suite pour les Clippers, et pas contre n’importe qui : les Pistons, qui règnent sans partage sur l’Est depuis le début de saison. Une victoire remportée sans accroc, parce que Kawhi Leonard n’a même pas laissé à Detroit le luxe de rêver dans la cité des Anges. La Griffe, The Klaw… trop fort ce soir. 55 points, 11 rebonds, 2 passes, 5 interceptions, 3 contres, à 17/26 au tir, 16/17 aux lancers. Performance de mammouth, tout simplement.

A MASTERPIECE FROM KAWHI LEONARD!

🖐️ 55 PTS (career-high)

🖐️ 11 REB

🖐️ 5 STL

🖐️ 3 BLK

🖐️ 5 3PM

That ties the Clippers franchise record for PTS in a game 🔥 pic.twitter.com/PMacnRiUxW

— NBA (@NBA) December 29, 2025

Avec cette ligne, Kawhi égale le record de la franchise des Clippers en termes de points, et repousse un peu plus son record personnel sur un match. Une performance bienvenue qui donne à son équipe un quatrième succès de suite, face à une équipe très solide… tout bonus pour le mental. James Harden a bien complété la marque avec 28 points, tandis que Nicolas Batum, propulsé dans le cinq majeur, termine à 12 points.