Début d’année : le gros bilan NBA après les fêtes ! Apéro TrashTalk

On est passés en 2026 mais on ne change pas les bonnes habitudes. On commence la semaine avec un Apéro TrashTalk spécial fêtes de fin d’année.

La NBA ne s’arrête pas une seconde pendant les fêtes de fin d’année. Ça joue le jour de Noël et le jour de l’an, ça envoie du back-to-back et de la grosse performance. Certaines équipes en profitent, d’autres en pâtissent et même chose pour les joueurs. En ce début d’année 2026, on fait le bilan de ce qui s’est passé pendant les fêtes. Y’a de quoi faire, allez on se pose et on en parle.