Jaylen Brown « meilleur two-way player » en NBA ? Les chiffres parlent pour lui

Auteur d’une performance de MVP face aux Clippers ce week-end (50 points), Jaylen Brown s’est autoproclamé meilleur « two-way player » en NBA. Une grosse déclaration que la star des Celtics peut assumer à travers les chiffres.

Avant de plonger dans les stats, petit rappel : un « two-way player » en NBA, c’est un joueur capable de véritablement peser des deux côtés du terrain, à la fois très fort en attaque et en défense.

Dans son prime, Kawhi Leonard était la figure même du « two-way player » élite : 25 à 30 points par soir et une défense calibre All-NBA / DPOY. Contre-exemple, Luka Doncic n’est pas un « two-way player », lui qui reste un maillon faible dans sa propre moitié de terrain malgré une production offensive historique.

Jaylen Brown to @tvabby on a night he matched his career-high of 50 points and guarded Kawhi Leonard and James Harden:

“I feel like I’m the best two-way player in the game.”

“Tonight was one of those special nights, where I felt like every shot was going in.”

🎥: @NBCSCeltics https://t.co/3QSLpI1LGy pic.twitter.com/zlijuI43oR

— Bobby Krivitsky (@BobbyKrivitsky) January 4, 2026

Samedi soir, Jaylen Brown était justement opposé à Kawhi Leonard et les Clippers. L’occasion pour lui d’envoyer un très gros message : 50 points à 18/26 au tir (6/10 à 3-points, 8/10 aux lancers-francs), tout en aidant à limiter Kawhi – alors chaud bouillant – à 22 points (6/17 au tir).

Cette performance représente le point culminant d’une série exceptionnelle. Depuis le 1er décembre, Jaylen Brown c’est :

10 matchs sur 12 à minimum 30 points dont 9 consécutifs (record de Larry Bird égalé à Boston)

33 points par match à 54,4% au tir, 40,9% à 3-points, 79,8% aux lancers-francs

Le MVP des Finales 2024 n’a jamais été aussi fort et complet offensivement. On connaissait évidemment ses qualités athlétiques et sa capacité à attaquer le cercle, mais Brown n’était pas vraiment considéré comme un scoreur « naturel » tel que son coéquipier Jayson Tatum. On se rappelle même des moqueries sur son handle et ses limites main gauche. Aujourd’hui, plus personne ne rigole.

Alors que JT est à l’infirmerie, JB a les clés du camion Celtics et le conduit comme un patron. Brown est tout simplement inarrêtable à mi-distance, autant en volume qu’en efficacité (plus de 50% de réussite sur environ 11 tentatives par match). Pull-up, fadeaway… tout y passe. Son shoot à 3-points est également solide, il convertit près de 80% de ses tirs au cercle, et il n’a jamais provoqué autant de lancers-francs qu’en ce moment (8,7 par match depuis début décembre, 7,5 cette saison). Tout ça en étant clairement l’option offensive numéro 1, et donc ciblé par les défenses adverses soir après soir.

Cerise sur le gâteau : Jaylen Brown réalise aussi sa saison la plus prolifique à la passe (5 par match), malgré une hausse logique des pertes de balle.

De l’autre côté du terrain, les chiffres en défense plaident aussi en sa faveur :

Les joueurs adverses shootent à seulement 39,3% quand Brown est le défenseur le plus proche

C’est le 2e meilleur pourcentage en NBA, derrière Cason Wallace et Victor Wembanyama

D’après NBC Sports Boston, qui cite des chiffres de BBall Index, Jaylen Brown est le joueur extérieur « star » qui défend le plus sur le meilleur joueur adverse (11% du temps) dans la NBA actuelle, et est souvent responsabilisé sur un joueur faisant partie des trois plus gros niveaux de talent chez l’adversaire (57% du temps). Cela rend ses chiffres défensifs encore plus impressionnants, car JB n’est pas du genre à se cacher sur un attaquant au niveau très limité.

From @ESPNInsights

Brown is holding opponents to a 39.37% FG pct as the closest defender per GeniusIQ, ranking 2nd among 111 players to defend at least 300 FGA this season, behind Cason Wallace (38.06%) and just ahead of Victor Wembanyama (39.40%). https://t.co/bcGHO3PJ1O

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) January 4, 2026

Alors, Jaylen Brown « meilleur two-way player » en NBA ?

Chacun se fera son avis, surtout que l’impact défensif est plus difficile à mesurer que la production offensive. Néanmoins, une chose est sûre : la star des Celtics a des arguments très solides.