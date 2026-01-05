C’est le début d’une nouvelle semaine et avec ça, la NBA nous offre un gros choc version Conférence Est : les Pistons reçoivent les Knicks dans un match qui animera une nuit composée de huit rencontres au total.

Le programme NBA du soir

1h : Pistons – Knicks

1h30 : Celtics – Bulls

1h30 : Raptors – Hawks

2h : Rockets – Suns

2h : Thunder – Hornets

2h30 : Sixers – Nuggets

4h : Clippers – Warriors

4h : Blazers – Jazz

L’affiche à ne pas rater : Pistons – Knicks

Le premier de l’Est contre le second, et un remake des derniers Playoffs en prime. Pas de doute, le Pistons – Knicks de cette nuit représente plus qu’un simple match de saison régulière. C’est le genre de match où on peut envoyer un gros message, où on se teste, où on veut montrer de quel bois on se chauffe.

Pour les Knicks, ce sera aussi une rencontre qui leur permettra de se rassurer en cas de victoire… ou qui va accentuer leurs doutes actuels en cas de défaite. New York reste en effet sur trois revers consécutifs, la faute notamment à une défense en mode portes ouvertes. Les Pistons soufflent aussi le chaud et le froid en ce moment avec l’absence de plusieurs éléments clés (Jalen Duren, Tobias Harris notamment). Devant son public, Detroit veut à nouveau montrer son visage conquérant du début de saison.

Vous l’avez compris, ça risque de faire des étincelles du côté de Motown. Rendez-vous à 1h du matin !

Monday’s 8-game slate!

🏀 #2 NYK duels #1 DET in Motor City

🏀 Jaylen Brown: coming off 50-piece

🏀 Devin Booker: in action after GW

🏀 #5 PHI eyes 4th straight dub

🏀 Curry, Butler III battle Leonard, Harden

📺 Peacock, NBA League Pass

➡️ https://t.co/gOBot1QnHJ pic.twitter.com/As2hDPcclr

— NBA (@NBA) January 5, 2026

Les Français en lice

En déplacement à Toronto, Zaccharie Risacher (Hawks) a besoin de s’illustrer.

Moussa Diabaté et Tidjane Salaün (Hornets) sont tous les deux incertains face au champion en titre.

Nico Batum (Clippers) participera au match entre deux des équipes les plus âgés de NBA.

Guerschon Yabusele, Mo Diawara et Pacôme Dadiet dans le groupe des Knicks à Detroit.

Sidy Cissoko et Rayan Rupert (Blazers) voudront se montrer face au Jazz.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici