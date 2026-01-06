Trae Young et les Hawks travaillent autour d’un transfert !

La première bombe de cette NBA Trade Deadline est dégoupillée. Trae Young et les Hawks ne souhaitent pas continuer leur aventure commune. La franchise et le joueur travaillent main dans la main pour essayer de trouver un transfert !

Depuis sa Draft en 2018, Trae Young est l’image des Atlanta Hawks en NBA. Le meneur de jeu a réalisé des saisons exceptionnelles en Géorgie et a amené la franchise jusqu’en Finales de Conférence en 2021. Mais la belle aventure commune semble toucher à sa fin.

Shams Charania a fait trembler les réseaux sociaux en annonçant que le joueur, comme la franchise, souhaitent emprunter des chemins différents. Les agents de Trae Young travaillent avec les dirigeants des Hawks pour trouver un transfert, sans doute dans les semaines à venir.

🚨 TRAE YOUNG TRAVAILLE AVEC LES HAWKS À UN TRANSFERT !

Ça risque d’être TRÈS animé jusqu’en février à Atlanta ! https://t.co/TetpxgOdLT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 5, 2026

Les relations se sont dégradées cet été, selon le journaliste d’ESPN. Atlanta n’a pas voulu offrir un contrat max à son franchise player à un an de la fin de son contrat (puisqu’il ne prendra sans doute pas sa Player Option en 2026). Un manque de confiance qui n’a pas plu à Trae Young qui, depuis, envisage ce transfert. Une solution qui arrange aussi la franchise puisqu’elle lui assure de ne pas perdre sa star contre rien l’été prochain.

Un début de saison incroyable de Ice Trae aurait sans doute ouvert de nouveaux débats, mais depuis la reprise, les Hawks ont un bilan de 2 victoires pour 8 défaites lorsque le meneur de jeu est sur le terrain, et de 15 victoires pour 12 défaites lorsqu’il est absent. Jalen Johnson semble être devenu le centre du projet et Onsi Saleh, le General Manager n’a pas peur de prendre des décisions fortes depuis son arrivée ; donner l’équipe dans les mains de l’ailier-fort semble en faire partie.

Alors quid de la prochaine destination de Trae Young, de la monnaie d’échange qui arrivera à Atlanta également ? Zaccharie Risacher sera-t-il également transféré avant la fin février ? Cette Trade Deadline s’annonce folle chez les pioupious !

Source texte : Shams Charania