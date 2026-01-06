Alors celle-là, elle n’était pas dans notre bingo 2026. Charlotte est allé chercher une victoire XXL sur le parquet d’Oklahoma City (124-97), en faisant exploser le match dès le 2e quart-temps. Brandon Miller a sorti la boîte d’allumettes (28 points, 7 tirs du parking), pendant que le Thunder, maladroit, a passé la soirée à courir après l’adresse.

Les Hornets démarrent fort (21-9), OKC se réveille, et Ajay Mitchell (10 points en sortie de banc sur le 1er quart) aide le Thunder à recoller : 33-33 après douze minutes. Sauf que la suite est un cauchemar pour les champions en titre. Charlotte monte d’un cran en intensité, trouve des tirs propres, et surtout empile les lance-missiles : 34-17 dans le 2e QT, ça fait très mal. À la pause, c’est 67-50 et Brandon Miller a déjà mis 19 points. Dans le même temps, Shai Gilgeous-Alexander est limité à 9 points à 3/12 sur les deux premiers quarts, et OKC rate même des lancers (8/15 en première mi-temps).

HORNETS WIN! 🙌

Charlotte Hornets 124-97 Oklahoma City Thunder

Brandon Miller: 28 PTS, 6 REB, 2 STL, 2 BLK, 7 3PM

Kon Knueppel: 23 PTS, 5 REB, 5 AST, 5 3PM

Miles Bridges: 17 PTS, 11 REB, 4 AST

LaMelo Ball: 16 PTS, 2 REB, 2 AST, 4 3PM

PJ Hall: 13 PTS, 5 REB, 3 BLK pic.twitter.com/p9ASH7FGcV

— r/CharlotteHornets (@HornetsReddit) January 6, 2026

L’image de la soirée est pour LaMelo Ball : ballon sauvé proche de la ligne, équilibre précaire, et tir sur un pied depuis la buvette pour pousser l’écart à 74-55 au début du 3e quart. Derrière, Miller enfonce le clou au buzzer du troisième acte avec un shoot de loin : 99-71, rideau. Le dernier quart ressemble à une longue formalité (25-26), et Shai ne voit même pas le parquet : d’habitude il s’assoit parce que le Thunder est trop loin devant… là, c’est l’inverse.

HOW, LAMELO BALL??? pic.twitter.com/ljfGO6vvKb

— NBA (@NBA) January 6, 2026

Dans le détail, Charlotte a gagné ce match grâce a une adresse redoutable. Les Hornets terminent à 53% au tir (41/77) et surtout 19/37 à 3-points (51%), avec un joli 23/25 aux lancers (92%). Miller (28 points, 7/10 de loin) a été le détonateur, Kon Knueppel a été le métronome (23 points, 5/7 à 3-points, 5 passes), et même sans scorer comme un fou, Miles Bridges a fait le sale boulot (17 points, 11 rebonds). Mention spéciale aussi à notre frenchie Moussa Diabaté : 12 rebonds dont 6 offensifs pour offrir des deuxièmes chances et casser le rythme d’OKC.

Côté Thunder, c’est une soirée à jeter : 37% au tir (34/93), 11/39 à 3-points (28%), et 18/27 aux lancers (67%). SGA finit à 21 points (7/21), Jalen Williams à 16, Chet Holmgren à 15… mais collectivement, ça n’a jamais pris. Et le fait est violent : c’est la pire défaite de la saison pour OKC, leur plus petit total de points, et la seule fois où ils passent sous la barre des 100.

BREAKING: The Thunder just lost by 27 points at home to the 12–23 Hornets.

They are now 6-6 in their last 12 games. pic.twitter.com/yDE25gv428

— NBACentral (@TheDunkCentral) January 6, 2026