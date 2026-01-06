[Vidéo] Le game winner de Kevin Durant face aux Suns (100-97) !

Ne jamais enterrer un shooteur. Soirée galère derrière l’arc… jusqu’au dernier tir. Kevin Durant a planté seulement deux tirs du parking ce soir, dont un au meilleur moment : à 1,1 seconde de la fin, pour offrir la victoire aux Rockets contre Phoenix.

Houston a longtemps couru derrière (jusqu’à -13 en deuxième mi-temps). Mais au moment de faire la différence, c’est KD qui a pris le volant : 26 points, 10 rebonds, 4 passes, et ce tir assassin servi sur un plateau par Jabari Smith Jr.

INCROYABLE 😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/yxfCcbPOw4

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2026

Le plus drôle ? Avant de rentrer celui-là, Durant était à 1/11 à 3-points. Un troll grandeur nature… qui finit en win. Phoenix, porté par Devin Booker (27 points), a bien tenté un dernier coup de chaud, sans réussir à éteindre l’incendie.