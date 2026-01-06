Denver a débarqué à Philadelphie avec une rotation en lambeaux… et c’est pourtant Philly qui finit par se faire plumer. Les Nuggets s’imposent 125-124 en prolongation sur une action au goût de controverse, portée par un Jalen Pickett en feu et un Bruce Brown qui finit le boulot.

Les Nuggets débarquent à Philadelphie sans leurs cinq titulaires et privés de sept de leurs huit meilleurs scoreurs : Nikola Jokic, Cameron Johnson, Jonas Valanciunas, Jamal Murray, Aaron Gordon, Christian Braun et Tim Hardaway Jr.

Résultat : neuf joueurs dispo, c’est l’heure de sortir la boîte à outils.

Sauf que sur le parquet, Denver joue comme une équipe de morts de faim. A l’image de Jalen Pickett tape son record en carrière à 29 points, dont 7 bombes de loin, et une confiance imperturbable. Peyton Watson suit la cadence avec 24 points.

En face, Joel Embiid (32 points, 10 rebonds) et Tyrese Maxey (28 points) donnent le ton mais la soirée ne prend jamais de virage en faveur des locaux.

Nuggets’ superstar trio in OT win vs. Sixers:

Jalen Pickett:

29 PTS, 10-20 FG, 7-11 3PT

Peyton Watson:

24 PTS, 7-13 FG, 2-3 3PT

Zeke Nnaji:

21 PTS, 7-11 FG, 4-5 3PT

No Jokic, Jamal, Gordon, Braun, Cam, Valanciunas, THJ, no problem.pic.twitter.com/UAqWIXT1bb

— Underdog NBA (@UnderdogNBA) January 6, 2026

Philadelphie pense pourtant avoir fait le plus dur : 100-92 au début du 4e quart, l’écart parfait pour étouffer les Nuggets une bonne fois pour toute. Sauf que c’est tout l’inverse. Denver colle un 14-0 et une action à 4 points de Hunter Tyson dans le run, et les Nuggets se retrouvent devant. Philly réplique à coups de bombes longues distance, notamment grâce à Quentin Grimes qui remet les Sixers sur les rails.

4-POINT PLAY HUNTER TYSON pic.twitter.com/UiusjSW1m2

— Denver Nuggets (@nuggets) January 6, 2026

À 49 secondes de la fin du temps réglementaire, Maxey attaque et égalise : 120-120. Mais derrières, les Sixers gâchent deux possessions et gagnent un aller simple direction la prolongation.

Mais ces Nuggets sont infatigables, Pickett plante encore (son 7e tir à 3 points dès la première possession), mais Philly repasse devant grâce à VJ Edgecombe (17 points) qui claque un dunk pour donner le dernier avantage aux Sixers à 1:26.

Puis arrivent ces dix dernières secondes : Philadelphie a deux occasions de tuer le match, manque les deux… et Denver amorce la contre-attaque. Bruce Brown attaque le cercle, Embiid vient contester, et les arbitres sifflent un contre illégal : panier accordé, Nuggets +1 à 5 secondes du terme.

NUGGETS BEAT THE 76ERS IN OT WITHOUT JOKIC AND MURRAY 😮

Embiid got called for goaltending, and Maxey missed the game winner against the shorthanded Nuggets 😬 pic.twitter.com/ev8DG8h2vj

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 6, 2026

Dernière balle pour Maxey : un floater pour la gagne… qui ressort au buzzer. Et voilà comment une équipe sans ses titulaires réussit le braquage parfait.