Résumé NBA de la nuit : Les Pistons dérouillent les Knicks

Huit matchs étaient au programme cette nuit et on a eu droit a de belles surprises ! Les Pistons ont tabassé les Knicks mais surtout les Hornets ont explosé le Thunder à la maison ! Oui vous avez bien lu !

Les résultats de la nuit

Pistons – Knicks : 121-90 (stats)

– Knicks : 121-90 (stats) Celtics – Bulls : 115-101 (stats)

– Bulls : 115-101 (stats) Raptors – Hawks : 118-100 (stats)

– Hawks : 118-100 (stats) Rockets – Suns : 100-97 (stats)

– Suns : 100-97 (stats) Thunder – Hornets : 97-124 (stats)

: 97-124 (stats) Sixers – Nuggets : 124-125 (stats)

: 124-125 (stats) Clippers – Warriors : 103-102 (stats)

– Warriors : 103-102 (stats) Blazers – Jazz : 137-117 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Le highlight de la nuit :

HOW, LAMELO BALL??? pic.twitter.com/ljfGO6vvKb

— NBA (@NBA) January 6, 2026

