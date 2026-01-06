Résumé NBA de la nuit : Les Pistons dérouillent les Knicks
Le 06 janv. 2026 à 07:03 par Hisham Grégoire
Huit matchs étaient au programme cette nuit et on a eu droit a de belles surprises ! Les Pistons ont tabassé les Knicks mais surtout les Hornets ont explosé le Thunder à la maison ! Oui vous avez bien lu !
Les résultats de la nuit
- Pistons – Knicks : 121-90 (stats)
- Celtics – Bulls : 115-101 (stats)
- Raptors – Hawks : 118-100 (stats)
- Rockets – Suns : 100-97 (stats)
- Thunder – Hornets : 97-124 (stats)
- Sixers – Nuggets : 124-125 (stats)
- Clippers – Warriors : 103-102 (stats)
- Blazers – Jazz : 137-117 (stats)
Ce qu’il faut retenir
- Il n’y a tout simplement pas eu de match entre les Knicks et les Pistons. Detroit a dominé les New Yorkais dans tous les compartiments du jeu et confortent leur place de leaders de l’Est.Cade Cunningham termine à 29 points et 13 rebonds, quelqu’un a vu Karl-Anthony Towns ?
- Grâce a une grosse deuxième mi-temps d’Anfernee Simons (27 points), les Celtics se défont sans grand mal des Bulls.
- Victoire collective des Raptors où TOUS les joueurs du cinq majeur ont inscrit minimum 16 points !
- Kevin Durant assassine les Suns au buzzer ! The Slim Reaper était de sortie ce soir (26 points et 10 rebonds) et a crucifié les Suns d’un très bon Devin Booker (27 points).
- Les Hornets ont explosé le Thunder. On répète, les Hornets ont explosé le Thunder de 27 (vingt-sept) points !
- Les Nuggets viennent à bout des Sixers en prolongations, notamment grâce au trio Jalen Picket (29 points), Peyton Watson (24 points) et Zeke Nnaji (21 points).
- Les Blazers ont dominé le Jazz, emmenés par un duo Shaedon Sharpe / Deni Avdija de feu (62 points). Donovan Clingan ajoute 12 points, 17 rebonds et 3 contres.
- Les Clippers s’imposent d’un point face aux Warriors. Kawhi Leonard termine à 24 points et 12 rebonds. En face Stephen Curry en plante 27 mais est exclu (6 fautes) en toute fin de match.
Le highlight de la nuit :
HOW, LAMELO BALL??? pic.twitter.com/ljfGO6vvKb
— NBA (@NBA) January 6, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 1h : Pacers – Cavaliers
- 1h : Wizards – Magic
- 2h : Grizzlies – Spurs
- 2h : Wolves – Heat
- 2h : Pelicans – Lakers
- 5h : Kings – Mavericks
Tags : Résumé de la nuit en NBA