TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
News NBARésumé de la nuit

Résumé NBA de la nuit : Les Pistons dérouillent les Knicks

Le 06 janv. 2026 à 07:03 par Hisham Grégoire

cade cunningham pistons
Source image : NBA League Pass

Huit matchs étaient au programme cette nuit et on a eu droit a de belles surprises ! Les Pistons ont tabassé les Knicks mais surtout les Hornets ont explosé le Thunder à la maison ! Oui vous avez bien lu !

Les résultats de la nuit

  • Pistons – Knicks : 121-90 (stats)
  • Celtics – Bulls : 115-101 (stats)
  • Raptors – Hawks : 118-100 (stats)
  • Rockets – Suns : 100-97 (stats)
  • Thunder – Hornets : 97-124 (stats)
  • Sixers – Nuggets : 124-125 (stats)
  • Clippers – Warriors : 103-102 (stats)
  • Blazers – Jazz : 137-117 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Le highlight de la nuit :

HOW, LAMELO BALL??? pic.twitter.com/ljfGO6vvKb

— NBA (@NBA) January 6, 2026

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :

  • 1h : Pacers – Cavaliers
  • 1h : Wizards – Magic
  • 2h : Grizzlies – Spurs
  • 2h : Wolves – Heat
  • 2h : Pelicans – Lakers
  • 5h : Kings – Mavericks
Tags : Résumé de la nuit en NBA
Voir toutes les News
Encart Home Page Le Shop TrashTalk septembre 2023