La nuit des français en NBA : Moussa Diabaté domine le rebond face au Thunder !

Huit français étaient présents sur les parquets NBA cette nuit. Moussa Diabaté termine meilleur rebondeur du match face au Thunder, Zaccharie Risacher retrouve des couleurs face aux Raptors, c’est l’heure du récap de la nuit !

Les résultats de la nuit

Pistons – Knicks : 121-90 (stats)

– Knicks : 121-90 (stats) Celtics – Bulls : 115-101 (stats)

– Bulls : 115-101 (stats) Raptors – Hawks : 118-100 (stats)

– Hawks : 118-100 (stats) Rockets – Suns : 100-97 (stats)

– Suns : 100-97 (stats) Thunder – Hornets : 97-124 (stats)

: 97-124 (stats) Sixers – Nuggets : 124-125 (stats)

: 124-125 (stats) Clippers – Warriors : 103-102 (stats)

– Warriors : 103-102 (stats) Blazers – Jazz : 137-117 (stats)

Zaccharie Risacher

Zacch a brillé dans la défaite des siens : 16 points à 7/11 au tir (2/5 de loin), 4 rebonds, 4 passes et 1 interception en 22 minutes. Il termine second meilleur scoreur de son équipe.

Guerschon Yabusele, Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet

Nos trois frenchies n’ont récolté que des miettes dans le blowout face aux Pistons. Guerschon termine à 3 rebonds et 2 passes en 8 minutes, Mo’ n’aura eu le temps de ne prendre qu’un shoot en 5 minutes et Pac’ inscrit 2 points, 2 rebonds, 1 passe et 1 interception en 4 minutes.

Moussa Diabaté

Le pivot français nous a encore sorti la spéciale ce soir : 9 points, 5 passes mais surtout 12 rebonds dont 6 offensifs ! Déjà que les Hornets ont loupé peu de tirs, mais alors avec Moussa qui récupère chaque ballons, ca n’a clairement pas arrangé les affaires du Thunder.

Tidjane Salaün

Petite nuit pour Tidjane Salaün qui n’a pris aucun tir et s’est contenté de montrer sa présence au rebond (6).

Sidy Cissoko et Rayan Rupert

Sidy Cissoko réalisé une belle sortie face au Jazz : 14 points, 2 passes, 2 interceptions et 1 contre en 25 minutes !

De son côté, Rayan Rupert a été plus discret : 4 points, 2 rebonds et 1 passe en 18 minutes.

Nicolas Batum

Batman termine à 6 points, 3 rebonds, 1 passe et 1 interception en 23 minutes dans la victoire des Clippers face aux Warriors.

