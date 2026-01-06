Victor Wembanyama de retour face aux Grizzlies ce mardi ?

Absent des terrains depuis sa blessure au genou (hyperextension) le 31 décembre, Victor Wembanyama pourrait faire son retour ce mardi à Memphis.

D’après l’insider des Spurs Jeff McDonald, Wemby a en effet fait le déplacement avec l’équipe de San Antonio, qui joue chez les Grizzlies ce soir. Il est pour l’instant considéré comme « incertain », ce qui laisse la porte ouverte à un retour dès ce mardi.

Victor Wembanyama (knee) will travel with the Spurs to Memphis. He is questionable for tomorrow’s game vs. Grizzlies, with his availability reevaluated after shootaround.

He was a full participant in today’s practice, which included a 5-on-5 run.

— Jeff McDonald (@JMcDonald_SAEN) January 5, 2026

La bonne nouvelle, c’est que Victor Wembanyama a participé intégralement à l’entraînement d’hier, match en 5-contre-5 inclus. Il y a donc de quoi être optimiste concernant un potentiel retour ce soir. Wemby sera réévalué après le shootaround de ce mardi.

En cas d’absence, Wembanyama manquerait son 15e match de la saison, ce qui ne lui laisserait plus que deux jokers avant d’être officiellement inéligible pour les trophées de fin d’année, à cause de la règle des 65 matchs joués.