Auteur du panier de la victoire face aux Suns cette nuit, Kevin Durant tient sa revanche face à son ancienne équipe, qui l’a transféré à Houston l’été dernier.

Des game-winners, Kevin Durant en a marqué plein durant sa carrière. Mais certains ont plus d’importance que d’autres à ses yeux. Comme celui de cette nuit contre Phoenix.

Après la rencontre, KD a laissé la langue de bois de côté pour dire ce qu’il pensait vraiment.

« C’est un endroit (Phoenix, ndlr.) que je ne voulais pas quitter, et c’est la première fois que l’on m’a dégagé d’un endroit. J’ai l’impression d’avoir été pris pour bouc émissaire à cause des problèmes que nous avons eus en tant qu’équipe l’année dernière. Donc oui, cela fait du bien de les battre et d’avoir inscrit le panier de la victoire. […] On joue avec une motivation supplémentaire contre son ancienne équipe, surtout quand elle vous transfère. »

Pour rappel, au milieu de la saison catastrophique des Suns l’an passé, la franchise de Phoenix avait tenté de transférer Kevin Durant sans même le prévenir, de quoi refroidir sérieusement les relations entre KD et son équipe. Durant a finalement terminé la saison 2024-25 dans l’Arizona, mais son avenir n’était plus chez les Cactus.

Parfois critiqué pour son manque de leadership, et pointé du doigt par certaines figures médiatiques (Charles Barkley, Stephen A. Smith…) pour sa soi-disant incapacité à rendre ses coéquipiers meilleurs, Kevin Durant s’est finalement fait transférer à Houston durant l’été. Il n’aura passé que deux saisons et demie à Phoenix, pour seulement une série de Playoffs gagnée.