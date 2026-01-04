Pas besoin de chercher midi à quatorze heures, cette nuit Boston a roulé sur les Clippers (146-115) avec un Jaylen Brown en mode rouleau compresseur. 50 points en 35 minutes, une pluie de tirs du parking et une attaque des Celtics qui a transformé l’Intuit Dome en piscine géante.

Le match a tenu… un quart-temps. Boston ouvre la soirée avec 42 points dès le premier acte, comme pour annoncer la couleur : ça va courir, ça va partager, et ça va arroser. Les Clippers grattent bien le deuxième quart (35-29) pour rester dans le rétro, mais à chaque fois que L.A. pense avoir trouvé un petit rythme, Brown vient le casser, panier après panier.

Et puis il y a LA perf : 50 points pour Jaylen Brown, à 18/26 au tir, 6/10 du parking, 8/10 aux lancers, avec en bonus 5 passes. Vous vous rappelez quand on disait que les Clippers avait la meilleure défense de NBA sur les six derniers matchs ? Eh bien le pépère n’en a pas eu grand chose à faire. Un match où il a tout fait : punir sur catch-and-shoot, monter au pull-up dès que l’écran est bien posé, attaquer les closeouts, et finir au cercle quand la défense panique. Même quand les Clippers tentent de changer de défenseur, ça ne ralentit rien : Brown punit, et Boston garde l’écart.

JAYLEN BROWN DROPPED 50 TONIGHT 🤯

50 PTS (ties career-high)

18-26 FGM

He joins Jayson Tatum (5x) and Larry Bird (4x) as the only players in Celtics franchise history with multiple 50+ PT games! pic.twitter.com/GhA06b2WfT

— NBA (@NBA) January 4, 2026

Derrière, les Celtics déroulent comme une équipe qui sait exactement où elle va. 30 passes pour seulement 6 ballons perdus, 24 tirs à 3 points rentrés (sur 51 tentés), et un énorme différentiel au rebond (46-30). Derrick White suit le mouvement (29 points), Jordan Walsh sort une copie ultra propre (13 points, 13 rebonds, et des tirs primés qui font mal), pendant que Payton Pritchard distribue (8 passes) pour huiler la machine.

Côté Clippers, il y a bien Kawhi Leonard et John Collins à 22 points chacun, mais l’efficacité n’est pas la même histoire : Kawhi termine à 6/17, et l’équipe se fait ensevelir quand Boston remet un gros coup d’accélérateur après la pause. Le 4e quart-temps est une sanction (33-16) : quand tu prends 146 points à la maison, tu n’as pas besoin d’un long diagnostic. Cette nuit, la différence s’appelle Jaylen Brown… et une adresse collective des Celtics tout simplement trop chaude.