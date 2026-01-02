Les Clippers sont… l’équipe la plus en forme de NBA : 6 victoires consécutives !

Après un début de saison catastrophique, les Los Angeles Clippers se reprennent en main. Ils restent six victoires consécutives derrière un Kawhi Leonard exceptionnel et la meilleure défense de NBA (sur cette période).

Et si Chris Paul était le problème ? Non, bien sûr, mais la forme des Clippers depuis son départ est tout de même complètement différente. La défense s’est reprise en main, l’attaque se repose sur deux leaders qui ont retrouvé leurs lettres de noblesse et ça donne six victoires consécutives, meilleure série en cours de NBA !

La première raison s’appelle Kawhi Leonard. L’ailier était méconnaissable en début de saison, handicapé, comme souvent, par une blessure. Mais depuis la mi-décembre, il semble avoir retrouvé toute sa confiance et compris qu’il peut, toujours, être le meilleur joueur sur le parquet. Sur cette série de victoires, le Fun Guy tourne à 39,0 points, 8,5 rebonds, 4,0 passes décisives et 2,7 interceptions à 53,2% au tir, 44,1% de loin et 93,5% aux lancers-francs de moyenne.

Kawhi Leonard continue sa montée en puissance. Contre le Jazz, cette nuit, il a été exceptionnel :

🔸45 points

🔸7 rebonds

🔸4 stocks

🔸16/29 au tir

Plus de 40 points de moyenne sur les 5 derniers matchs ! 😱 pic.twitter.com/T8UZIHKOLU

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 2, 2026

Mais un leader sans lieutenant est comme Vegedream sans l’Équipe de France de Football. Et celui de L.A, comment il s’appelle ? « James Harden ». Le barbu, dont on est sûr qu’il est gaucher, sait crocheter, mais ne tir que d’une seule main, reste en très bonne forme. Il était le seul à tenir la baraque quand les temps étaient durs, mais montre désormais qu’il peut aussi participer aux victoires. 25,5 points et 6,8 rebonds qui font du bien, notamment dans les fin de matchs.

Une évolution également se trouve dans la raquette. Ivica Zubac était très isolé à la reprise, mais depuis sa blessure, d’autres sont obligés de prendre des responsabilités. Ce n’est pas encore régulier, mais par séquences, un Brook Lopez (31 points contre les Blazers) ou Yanic Konan Niederhauser (16 points face aux Kings) commencent à montrer de meilleures choses.

Whole squad was excited for Yanic last night 🥹❤️ pic.twitter.com/1iXj6oL6eM

— LA Clippers (@LAClippers) January 1, 2026

Et comme disait Nico Harrison, ce grand poète basket-ballistique du 21e siècle, « la défense fait gagner des titres ». Celle des Clippers était inexistante pendant trop longtemps, mais sur cette série de victoires, ils ont de très loin le meilleur defensive rating de NBA : 105,6 contre 110,2 pour leurs dauphins, les… Brooklyn Nets.

Alors bien sûr, ces échantillons statistiques sont courts et rien ne dit qu’ils vont perdurer dans les mois à venir, mais ce groupe retrouve de la confiance, a battu de bonnes équipes et a, sur le papier, assez d’expérience pour maintenir une dynamique sur le long terme. Il va falloir, bien sûr, éviter de nouvelles blessures, mais Los Angeles est de retour à la 11e place de la Conférence Ouest et ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils soient considérés comme un épouvantail du premier tour en Playoffs.