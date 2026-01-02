Résumé NBA de la nuit : Kawhi Leonard (45 points) massacre le Jazz
Le 02 janv. 2026 à 07:32 par Robin Wolff
Cinq matchs ce soir en NBA et l’information principale à retenir est que les Clippers, dans le sillage d’un énorme Kawhi Leonard, sont enfin une équipe de basket-ball convenable. La remontée semble amorcée !
Les résultats de la nuit :
- Nets- Rockets : 96-120 (stats)
- Pistons – Heat : 112-118 (stats)
- Mavericks – Sixers : 108-123 (stats)
- Kings – Celtics : 106-120 (stats)
- Clippers – Jazz : 118-101 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Victoire tranquille de Houston contre Brooklyn. Tous les titulaires ont inscrit 14 points ou plus. De quoi mettre en confiance tout un groupe.
- Succès à l’extérieur des hommes d’Erik Spoelstra qui font tomber les leaders de l’Est. 36 points pour Norman Powell qui candidate de plus en plus pour le All-Star Game.
- En parlant d’All-Star à l’Est, comment ne pas évoquer Tyrese Maxey. Le guard des Sixers a fait tomber les Mavericks avec 34 points, 8 rebonds et 10 passes décisives.
- Jaylen Brown a tenté de l’imiter, mais a été un poil moins propre dans la victoire des Celtics à Sacramento. 29 points et 10 rebonds restent plus que convenable.
- Sixième victoire consécutive pour les Los Angeles Clippers. Cette nuit contre le Jazz, l’exemple a été montré, comme souvent ces derniers temps, par Kawhi Leonard. 45 points et 7 rebonds à 16/29 au tir, le MVP de la soirée !
Le highlight de la nuit :
V.J. EDGECOMBE A CONTRÉ DEUX FOIS… LE MÊME TIR ?!? 😱
pic.twitter.com/mp08hSXfZ7
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 2, 2026
Le programme de ce soir :
- 1h : Pacers – Spurs
- 1h : Wizards – Nets
- 1h30 : Cavaliers – Nuggets
- 1h30 : Knicks – Hawks
- 2h : Bulls – Magic
- 2h : Bucks – Hornets
- 2h : Pelicans – Blazers
- 3h : Suns – Kings
- 4h : Warriors – Thunder
- 4h30 : Lakers – Grizzlies