TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
Logo NBA Los Angeles ClippersCLIPPERSNews NBA

Résumé NBA de la nuit : Kawhi Leonard (45 points) massacre le Jazz

Le 02 janv. 2026 à 07:32 par Robin Wolff

Kawhi Leonard 21 mars 2023
Source image : NBA League Pass

Cinq matchs ce soir en NBA et l’information principale à retenir est que les Clippers, dans le sillage d’un énorme Kawhi Leonard, sont enfin une équipe de basket-ball convenable. La remontée semble amorcée !

Les résultats de la nuit :

  • Nets- Rockets : 96-120 (stats)
  • Pistons – Heat : 112-118 (stats)
  • Mavericks – Sixers : 108-123 (stats)
  • Kings – Celtics : 106-120 (stats)
  • Clippers – Jazz : 118-101 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

  • Victoire tranquille de Houston contre Brooklyn. Tous les titulaires ont inscrit 14 points ou plus. De quoi mettre en confiance tout un groupe.
  • Succès à l’extérieur des hommes d’Erik Spoelstra qui font tomber les leaders de l’Est. 36 points pour Norman Powell qui candidate de plus en plus pour le All-Star Game.
  • En parlant d’All-Star à l’Est, comment ne pas évoquer Tyrese Maxey. Le guard des Sixers a fait tomber les Mavericks avec 34 points, 8 rebonds et 10 passes décisives.
  • Jaylen Brown a tenté de l’imiter, mais a été un poil moins propre dans la victoire des Celtics à Sacramento. 29 points et 10 rebonds restent plus que convenable.
  • Sixième victoire consécutive pour les Los Angeles Clippers. Cette nuit contre le Jazz, l’exemple a été montré, comme souvent ces derniers temps, par Kawhi Leonard. 45 points et 7 rebonds à 16/29 au tir, le MVP de la soirée !

Le highlight de la nuit :

V.J. EDGECOMBE A CONTRÉ DEUX FOIS… LE MÊME TIR ?!? 😱
pic.twitter.com/mp08hSXfZ7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 2, 2026

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :

  • 1h : Pacers – Spurs
  • 1h : Wizards – Nets
  • 1h30 : Cavaliers – Nuggets
  • 1h30 : Knicks – Hawks
  • 2h : Bulls – Magic
  • 2h : Bucks – Hornets
  • 2h : Pelicans – Blazers
  • 3h : Suns – Kings
  • 4h : Warriors – Thunder
  • 4h30 : Lakers – Grizzlies
Tags : Kawhi Leonard, los angeles clippers, Résumé NBA de la nuit, Utah Jazz

Dans cet article

Voir toutes les News
Encart Home Page Le Shop TrashTalk septembre 2023