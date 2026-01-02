La nuit des Français en NBA : season-high pour Nicolas Batum (14 points)

Seulement trois joueurs français étaient sur les parquets, cette nuit en NBA et c’est le vétéran qui a montré la voie. Face au Jazz, Nicolas Batum a inscrit son record de points cette saison avec 14. L’ailier des Clippers est toujours aussi régulier.

Les résultats de la nuit :

Nets- Rockets : 96-120 (stats)

: 96-120 (stats) Pistons – Heat : 112-118 (stats)

: 112-118 (stats) Mavericks – Sixers : 108-123 (stats)

: 108-123 (stats) Kings – Celtics : 106-120 (stats)

: 106-120 (stats) Clippers – Jazz : 118-101 (stats)

Nolan Traoré

Tous les meneurs des Brooklyn Nets étaient blessés et Nolan Traoré pouvait donc profiter d’un très gros temps de jeu, cette nuit, face aux Houston Rockets (26 minutes). Malheureusement, le Français est un petit peu passé à côté de cette opportunité avec 3 points, 2 passes décisives et 1 interception à 1/8 au tir et 1/5 de loin.

😨 « Faire sans cesse la même chose en attendant un résultat différent, c’est la définition de la folie… S’il progresse de 1 % demain, c’est exactement ce que je veux voir »

🎙️ Jordi Fernandez sans filtre sur Nolan Traore après la défaite face aux Rockets.

Q : @HolmesScribe pic.twitter.com/qhpsq1SVeR

— Eliott Caillot (@eliott_caillot) January 2, 2026

Maxime Raynaud

Le pivot des Sacramento Kings est toujours aussi régulier. Face à la raquette des Celtics, bien plus solide que prévue en début de saison, le Français a compilé 12 points, 8 rebonds et 1 passe décisive à 5/8 au tir et 2/2 aux lancers-francs.

Maxime Raynaud has scored 10+ points in 12 of his last 15 games.

10 PTS | 7 REB | 1 BLK | 4/7 FG | 28 MIN

— Frankie Cartoscelli (@FCartoscelli3) January 2, 2026

Nicolas Batum

À 37 ans, l’ailier des Los Angeles Clippers est encore capable de très, très belles performances. Contre le Utah Jazz, il a établi un nouveau record de points cette saison et a été influent tout au long de la rencontre. 14 points, 2 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception à 4/6 au tir (tous à 3-points) et 2/2 aux lancers-francs.

