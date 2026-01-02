Victor Wembanyama absent face aux Pacers : retour prévu ce week-end !

Plus de peur que de mal. Face aux New York Knicks, Victor Wembanyama s’est fait mal au genou, mais ne manquera que un, ou deux matchs. L’IRM ne montre aucun problème ligamentaire, les San Antonio Spurs peuvent souffler.

Victor Wembanyama avait rassuré son monde en conférence de presse après sa blessure au genou face aux New York Knicks :

« Je me sens bien, juste un peu endolori.. J’étais proche de revenir dans le match mais ils ont dû me retenir… J’espère être de retour pour le prochain match. »

Ce ne sera pas le cas. Le Français n’a pas fait le déplacement avec son équipe vers l’Indiana pour jouer les Pacers ce soir, mais l’IRM passée reste très positive. Selon Michael C. Wright, elle ne révèle aucun dommage ligamentaire. Une petite douleur persiste néanmoins, d’où la prudence de la franchise texane.

Victor Wembanyama’s MRI today came back clean, no ligament damage. He didn’t make the trip to Indianapolis so he can get more care here in San Antonio. He’ll likely be listed questionable for Saturday against Portland, per source.

— Michael C. Wright (@mikecwright) January 1, 2026

Victor Wembanyama est incertain pour la rencontre de samedi face aux Portland Trail Blazers, mais devrait à coup sûr, être là mardi prochain lors du déplacement chez les Memphis Grizzlies.

Source texte : Michael C. Wright