Jonas Valanciunas absent un mois : Denver est définitivement la Mal Aïe City

Même un cimetière indien sous la Ball Arena ne suffit pas à expliquer la malchance des Denver Nuggets au niveau des blessures cette saison. Après quatre titulaires, c’est Jonas Valanciunas qui rejoint l’infirmerie pour au moins un mois.

Après Christian Braun (cheville), Aaron Gordon (ischio-jambiers), Cam Johnson (genou) et Nikola Jokic (genou) c’est Jonas Valanciunas, blessé au mollet, qui sera absent côté Nuggets dans les prochaines semaines. Quatre titulaires et le sixième homme sont à l’infirmerie.

Cette fois, c’est Shams Charania qui a communiqué sur l’indisponibilité du pivot lituanien. Il ne sera réévalué que dans quatre semaines minimum.

Denver Nuggets center Jonas Valanciunas will be re-evaluated in 4 weeks after sustaining a right calf strain in Wednesday’s win in Toronto, sources tell ESPN. Another injury blow for third-seeded Denver, which is down 4 of 5 starters, including Nikola Jokic and now his backup. pic.twitter.com/QAfTGOFgk0

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 2, 2026

Heureusement, aucune de ces blessures ne donne lieu à une fin de saison et dans quelques semaines, si tout se passe bien, l’effectif sera de nouveau au complet, mais aujourd’hui Jamal Murray est seul à la barre. Ironique quand on sait qu’il est sans doute le joueur le plus fragile de tous depuis le début de sa carrière.

Malgré toutes ces absences, les Denver Nuggets sont, pour le moment, encore troisièmes de la Conférence Ouest. Un statut qui sera compliqué à maintenir au cours de ce mois de janvier, du fait notamment de l’absence d’un certain triple MVP, mais un bon défi pour les rôle players de l’effectif. Ils ont l’opportunité de se montrer et de gagner des minutes en vue des joutes de Playoffs à venir.

