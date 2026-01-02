Programme NBA : quoi de plus sexy qu’un Warriors – Thunder (4h) ?

10 matchs auront lieu cette nuit en NBA, mais il faudra veiller tard pour regarder le plus excitant d’entre eux. Les Golden State Warriors accueillent le Oklahoma City Thunder à 4h du matin. Une affiche qui rappelle toujours de bons souvenirs à Stephen Curry !

Le programme de la nuit

1h : Pacers – Spurs

1h : Wizards – Nets

1h30 : Cavaliers – Nuggets

1h30 : Knicks – Hawks

2h : Bulls – Magic

2h : Bucks – Hornets

2h : Pelicans – Blazers

3h : Suns – Kings

4h : Warriors – Thunder

4h30 : Lakers – Grizzlies

L’affiche à ne pas rater : Warriors – Thunder (4h)

Même si les deux équipes ne jouent pas dans la même cour cette saison, l’affiche ne perd pas de son charme. Les Warriors – Thunder ont tellement marqué les 10 dernières années en NBA qu’il est impossible de ne pas ressentir une excitation quelques heures avant le coup d’envoi.

« They do have a timeout, decide not to use it… Curry, way downtown… BANG, BAAAANG » 😮‍💨

La plus grande oeuvre d’art de la carrière de Steph, SON shoot.

Ce soir là, il a choqué la planète tout entière.

(12 tirs à 3-points primés dans le match).pic.twitter.com/NjXb4gEmxb

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 29, 2025

Stephen Curry, Jimmy Butler et Draymond Green sont le genre de joueurs qui peuvent se faire violence au moment d’affronter la meilleure équipe NBA et se mettre au niveau. En face Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren voudront prouver qu’eux aussi, ils sont capables de construire une dynastie !

Mais aussi…

Un Pacers – Spurs, qui, sans Tyrese Haliburton et Victor Wembnayama perd de son cachet.

Les Wizards et les Nets sont deux équipes en forme en NBA et non ce n’est pas une blague. Qui va maintenir une dynamique positive ?

Les Cavaliers veulent retrouver de la confiance et affronter cette équipe décimée des Nuggets est une bonne opportunité.

Un Knicks – Hawks, c’est la promesse d’une rencontre à plus de 300 points. Sortez les gilets pare-balles, ça va tirer de tous les côtés.

Le Nikola Vucevico entre les Bulls et le Magic. Sans Josh Giddey et Coby White, Orlando est largement favori.

Et si la meilleure équipe entre Milwaukee et Charlotte était la deuxième nommée ? La question se pose et ce n’est pas une bonne nouvelle pour Giannis Antetokounmpo.

On ne va pas se mentir, personne ne va regarder Pelicans – Blazers alors pourquoi vous en parler ?

Phoenix contre Sacramento, Alex contre Simon. Qui va ressortir souriant de cette affiche ? Les deux si les Suns s’imposent, aucun si les Kings font le hold-up. Chez TrashTalk, on avance main dans la main vers des objectifs différents.

Lakers – Grizzlies, une affiche entre deux équipes qui ne s’aiment pas beaucoup. L’occasion pour LeBron James de refermer quelques bouches !

Les Français en lice

Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr affronteront les Nets.

Nolan Traoré leur fera face.

Mohamed Diawara, Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet voudront plumer les Hawks.

Zaccharie Risacher ne les laissera pas faire.

Noah Penda sera en visite à Chicago.

Moussa Diabaté et Tidjane Salaün affronteront Giannis Antetokounmpo dans la raquette.

Sidy Cissoko et Rayan Rupert voudront plumer les Pelicans. Comment ça, on a déjà fait cette blague ?

Maxime Raynaud brillera face aux Suns. Il profitera de sa Golden Hour.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici