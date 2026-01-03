Russell Westbrook, meneur le plus prolifique de l’histoire au scoring !

Avec 17 points inscrits cette nuit contre les Suns, Russell Westbrook s’est officiellement emparé de la 15e place all-time au classement du scoring en NBA. Il dépasse ainsi Oscar Robertson, et devient le meneur le plus prolifique de l’histoire de la ligue.

Le crépuscule de la carrière de Russell Westbrook se joue certainement devant nos yeux. Brodie n’y joue pourtant pas un rôle de vieille gloire en pleine descente, puisqu’il continue – sereinement – d’écrire sa propre légende. Avec 26 711 points inscrits en NBA, il dépasse Oscar Robertson et est officiellement le meneur le plus prolifique de l’histoire.

Congrats to @russwest44 of the @SacramentoKings for moving into 15th on the all-time SCORING list! pic.twitter.com/KJrSUGm3zu

— NBA (@NBA) January 3, 2026

Déjà devenu le meneur le plus prolifique au rebond en NBA il y a quelques semaines, Russell Westbrook cimente sa place de très grand dans l’histoire du basket. Carmelo Anthony est encore loin, à 28 289 unités, Russ peut espérer dépasser Moses Malone, Hakeem Olajuwon et Elvin Hayes, qui sont tous dans une fenêtre de 700 points devant. Peut-être pas d’ici la fin de saison, mais pourquoi pas d’ici la fin de carrière de Brodie ?