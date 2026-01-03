Résumé NBA de la nuit : Giannis Antetokounmpo sauve les Bucks face aux Hornets
Le 03 janv. 2026 à 08:43 par Nicolas Vrignaud
Dix rencontres en NBA cette nuit, de l’action, des moments tendus et l’histoire écrite. On fait le point dans le résumé NBA de la nuit, à la sauce TrashTalk. Parfait pour accompagner des croissants !
Les résultats de la nuit
- Pacers – Spurs : 113-123 (stats)
- Wizards – Nets : 119-99 (stats)
- Cavaliers – Nuggets : 113-108 (stats)
- Knicks – Hawks : 99-111 (stats)
- Bulls – Magic : 121-114 (stats)
- Bucks – Hornets : 122-121 (stats)
- Pelicans – Blazers : 109-122 (stats)
- Suns – Kings : 129-102 (stats)
- Warriors – Thunder : 94-131 (stats)
- Lakers – Grizzlies : 128-121 (stats)
Ce qu’il faut retenir
- Les Spurs s’imposent sans Victor Wembanyama chez les Pacers, l’Alien devrait peut-être rejouer dès ce soir à la maison, face aux Raptors !
- Alexandre Sarr royal (19 points), Nolan Traoré en forme (12 points) et Washington s’impose contre Brooklyn dans un match aux forts accents français !
- Sans la plupart de leurs joueurs titulaires, les Nuggets s’inclinent à Cleveland, plutôt logique.
- Les Knicks surpris à la maison par les Hawks, Guerschon Yabusele termine meilleur marqueur du banc de New York, Zaccharie Risacher colle lui 12 pions.
- Matas Buzelis signe l’action de la nuit avec un énorme poster, et les Bulls font tomber le Magic à Chicago.
- Giannis Antetokounmpo signe le game winner à quelques secondes de la fin du match et sauve ses Bucks face aux effrayants (non) Hornets.
- Soirée tranquille pour les Blazers en Louisiane, victoire acquise sans trop de difficulté.
- Si les Suns ont corrigé les Kings, on se souviendra de ce match comme celui où Russell Westbrook est devenu le meneur le plus prolifique de l’histoire de la NBA en termes de scoring. Et ça c’est respect.
- Sans leurs stars, les Warriors ont pris une méga branlée à la maison face au Thunder…
- Derrière un Luka Doncic pas si loin du triple-double (34 points, 8 passes, 6 rebonds) les Lakers font le boulot face aux Grizzlies.
Le highlight de la nuit :
OH MATAS BUZELIS L’ASSASSINAT 💀💀💀💀💀
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 3, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 1h30 : Knicks – Sixers
- 1h30 : Raptors – Hawks
- 2h : Bulls – Hornets
- 2h : Spurs – Blazers
- 2h30 : Mavericks – Rockets
- 4h : Warriors – Jazz
- 4h30 : Clippers – Celtics
