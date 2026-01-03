La nuit des Français en NBA : Nolan Traoré signe sa meilleure performance en NBA !

Dix rencontres, pas mal de français sur les terrains de NBA cette nuit. Alexandre Sarr a été plus que remarquable, mais c’est Nolan Traoré qui emporte notre titre de MVP tricolore de la soirée, avec 12 points contre les Wizards. Son meilleur match en NBA !

Les résultats de la nuit

Pacers – Spurs : 113-123 (stats)

: 113-123 (stats) Wizards – Nets : 119-99 (stats)

– Nets : 119-99 (stats) Cavaliers – Nuggets : 113-108 (stats)

– Nuggets : 113-108 (stats) Knicks – Hawks : 99-111 (stats)

: 99-111 (stats) Bulls – Magic : 121-114 (stats)

– Magic : 121-114 (stats) Bucks – Hornets : 122-121 (stats)

– Hornets : 122-121 (stats) Pelicans – Blazers : 109-122 (stats)

: 109-122 (stats) Suns – Kings : 129-102 (stats)

– Kings : 129-102 (stats) Warriors – Thunder : 94-131 (stats)

: 94-131 (stats) Lakers – Grizzlies : 128-121 (stats)

Nolan Traoré

12 points, 5 passes, 1 rebond, 1 interception, 2 contres à 4/7 au tir et 4/4 aux lancers en 26 minutes. Nolan Traoré a profité des absences sur le poste de meneur pour avoir du temps de jeu, et ça a payé ! Il faut que ce genre de performance devienne un standard, désormais !

🇫🇷 Nolan Traoré signe sa MEILLEURE perf en NBA face aux Wizards !

🔸12 points

🔸5 passes

🔸1 rebond, 1 steal, 2 contres

🔸4/7 au tir

Responsabilisé suite aux blessures, il a saisi la main tendue par Fernandez. Faut s’accrocher maintenant ! 👏💪

pic.twitter.com/sEOb1eGJ6I

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) January 3, 2026

Alexandre Sarr

Grande soirée pour Alexandre Sarr, qui s’offre 19 points, 5 rebonds, 4 passes, 4 contres à 8/15 au tir dans la victoire face aux Nets. Solide !

Back-to-back buckets for Alex 🪣

🌟 Vote Alex for @NBAAllStar: https://t.co/R0Lv3SZmFF pic.twitter.com/wlGgVK20Ju

— Washington Wizards (@WashWizards) January 3, 2026

Bilal Coulibaly

Bilal a bien assisté son collègue tricolore face aux Nets, avec 11 points, 8 rebonds, 4 passes, 4 interceptions et 2 contres à 2/8 au tir. Il s’est rattrapé aux lancers, où il termine à 7/8 !

Zaccharie Risacher

12 points, 5 rebonds, 1 passe à 4/7 au tir pour Zaccharie Risacher, qui n’a pas réussi à contenir sa frustration face à son coach Quin Snyder. Son utilisation sur le terrain par le technicien des Hawks continue de questionner.

J’ai la HAINE pour Zacch, vraiment.

Son utilisation par Snyder, alors qu’il sait faire une infinité de choses autres que ce qu’on lui demande à Atlanta.

Ça me tend.

pic.twitter.com/fdDG4LiB3z

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 3, 2026

Maxime Raynaud

Soirée un poil compliquée pour Max face aux Suns. Le rookie des Kings termine avec 6 points, 5 rebonds, 2 passes à 3/7 au tir.

Guerschon Yabusele

Les Knicks se sont fait surprendre au Garden, par les Hawks, mais Guerschon Yabusele termine meilleur marqueur du banc des Bockers avec 8 points, 4 rebonds, 1 passes à 3/5 au tir en 15 minutes.

Mohamed Diawara

Soirée difficile pour Mo, qui signe « seulement » 4 rebonds et 1 passe à 0/3 au tir.

Tidjane Salaün

La belle série continue pour Tidjane ! Il s’offre 12 points, 4 rebonds, 1 passe et 1 contre à 4/5 au tir en 22 minutes. Le déclic est là !

OH MYYYY 🤯

Vote @TidjaneSalaun ⭐ https://t.co/LAhI0R5znu pic.twitter.com/qQZ78mVrGp

— Charlotte Hornets (@hornets) January 3, 2026

Rayan Rupert et Sidy Cissoko

Pas mal de temps de jeu pour Rayan et Sidy du côté de la Louisiane, où les Blazers se sont imposés. Sidy termine à 5 points, 3 passes, 2 interceptions et 1 contre en 20 minutes, tandis que Rayan signe lui 3 points, 1 rebond et 1 passe à 1/3 au tir en 14 minutes.

Le programme de ce soir :