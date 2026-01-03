Les récompenses de décembre en NBA : Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Brunson joueurs du mois !

Entre fêtes, road-trips et rotations qui bricolent, décembre a souvent un goût de vrai test en NBA… sauf pour ceux qui transforment ça en démonstration. Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Brunson ont raflé les honneurs, pendant que les rookies, les patrons défensifs et les coachs du mois s’invitaient à la fête. Les récompenses de décembre en NBA, c’est ici.

Les joueurs du mois

À l’Ouest, Shai Gilgeous-Alexander continue son numéro d’équilibriste, sauf qu’il fait ça à 30+ points tous les soirs. 31,4 points et 6,1 passes de moyenne, avec un 59,4% au tir sur le mois. Et quand OKC enchaîne les victoires en décembre (9-4), ça finit naturellement avec un trophée dans les mains. On pourrait également noter une légère baisse de régime pour la machine Thunder qui a concédé 4 de ses 5 défaites de la saison ce mois-ci.

À l’Est, Jalen Brunson a eu un mois de décembre en mode plaque chauffante : tu poses la main, tu te brûles. 30,6 points, 7,1 passes, et surtout ce 40,5% à 3-points qui punit la moindre seconde d’hésitation. Les Knicks ont signé un 10-4 sur la période ainsi qu’un titre de NBA Cup.

Les rookies du mois

À l’Ouest, Cooper Flagg continue de faire passer son adaptation en NBA pour une formalité administrative. Sur décembre : 23,5 points, 6,2 rebonds, 4,8 passes. Gros volume, grosse polyvalence, et surtout la sensation que Dallas a déjà trouvé un rookie capable de porter des séquences entières. Bonus : il enchaîne un deuxième trophée consécutif (déjà lauréat en novembre).

À l’Est, Kon Knueppel répond avec la même régularité : 20,8 points, 4,2 rebonds, 4,7 passes, et un gros détail qui fait plaisir aux yeux (et aux spacing nerds) : 46,2% du parking sur le mois. Là aussi, c’est doublé sur la saison (novembre + décembre). Charlotte tient un rookie qui produit, sans trembler, et ça se récompense.

Les meilleurs défenseurs du mois

À l’Ouest, Chet Holmgren est récompensé pour ce que les équipes détestent le plus : une présence qui change les décisions avant même la montée de balle. Sur décembre, OKC affiche le meilleur defensive rating de la conférence sur la période (106,2), et Holmgren pose ses chiffres de protecteur d’arceau (notamment 2,0 contres par match) tout en rendant la défense plus étouffante quand il est sur le terrain.

À l’Est, le trophée va à Isaiah Stewart : impact, contacts, dissuasion, et des chiffres défensifs qui montent très haut malgré un rôle pas forcément glamour. Sur décembre, Stewart est crédité d’environ 2,2 contres et 9,4 tirs contestés par match, avec Detroit qui continue de dérouler. Le trophée ne demande pas d’être beau : il demande d’être pénible à jouer.

Les coachs du mois

À l’Ouest, Mitch Johnson est récompensé avec San Antonio : 11 victoires pour 3 défaites sur décembre, meilleur bilan du mois, et une équipe qui a empilé les succès même en gérant les absences (dont Wembanyama une partie du mois). Ça ressemble à un groupe bien piloté, avec une identité claire et une vraie constance.

À l’Est, Joe Mazzulla prend le trophée côté Celtics, avec un 9-3 sur la période et une équipe qui reste dans le haut de tableau malgré les trous dans la rotation. Rien de magique : du spacing, des habitudes solides, et un collectif qui ne s’écroule pas quand ça bricole. C’est exactement le genre de mois qui finit avec une récompense de coach.

