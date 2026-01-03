Une soirée avec quelques belles affiches dont un derby 100% texas et les Spurs à domicile. Il faudra également garder un oeil sur les Celtics, en déplacement chez les Clippers en fin de nuit !

Le programme de la soirée

1h30 : Knicks – Sixers

1h30 : Raptors – Hawks

2h : Bulls – Hornets

2h : Spurs – Blazers

2h30 : Mavericks – Rockets

4h : Warriors – Jazz

4h30 : Clippers – Celtics

L’affiche de la soirée : Clippers – Celtics (4h30)

Sur un excellent run de six victoires de suite, les Clippers sont en train d’inverser leur dynamique exécrable du début de saison. Kawhi Leonard est injouable, et bien doublé par un James Harden efficace. À l’échelle du groupe, c’est tout le monde qui s’est mis au diapason et ça marche. Ce soir, à la maison, il faudra préserver ce bel esprit face à des Celtics décomplexés, qui jouent à fond et surprennent mine de rien plus d’une équipe. Jaylen Brown est frustré de ne pas avoir été nommé joueur du mois, c’est peut-être un bon plan en TTFL si vous voyez ce qu’on veut dire…

Mais aussi…