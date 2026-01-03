Programme NBA : les Clippers reçoivent les Celtics, Cooper Flagg se frotte aux Rockets
Le 03 janv. 2026 à 19:03 par Nicolas Vrignaud
Une soirée avec quelques belles affiches dont un derby 100% texas et les Spurs à domicile. Il faudra également garder un oeil sur les Celtics, en déplacement chez les Clippers en fin de nuit !
Le programme de la soirée
- 1h30 : Knicks – Sixers
- 1h30 : Raptors – Hawks
- 2h : Bulls – Hornets
- 2h : Spurs – Blazers
- 2h30 : Mavericks – Rockets
- 4h : Warriors – Jazz
- 4h30 : Clippers – Celtics
L’affiche de la soirée : Clippers – Celtics (4h30)
Sur un excellent run de six victoires de suite, les Clippers sont en train d’inverser leur dynamique exécrable du début de saison. Kawhi Leonard est injouable, et bien doublé par un James Harden efficace. À l’échelle du groupe, c’est tout le monde qui s’est mis au diapason et ça marche. Ce soir, à la maison, il faudra préserver ce bel esprit face à des Celtics décomplexés, qui jouent à fond et surprennent mine de rien plus d’une équipe. Jaylen Brown est frustré de ne pas avoir été nommé joueur du mois, c’est peut-être un bon plan en TTFL si vous voyez ce qu’on veut dire…
Mais aussi…
- Les Knicks doivent impérativement rebondir contre les Sixers, après avoir perdu contre les Hawks la nuit passée, à domicile.
- Victor Wembanyama (à priori) en tenue face aux Blazers ?
- Tidjane Salaün veut continuer à briller, face aux Bulls.
- Gros derby du Texas à Dallas, Cooper Flagg est au défi devant son public. Ce n’est pas qu’une histoire de basket.
- Les Warriors ont pris une sale gifle cette nuit, espérons qu’ils puissent venir à bout du terrible Jazz, surtout si les stars sont disponibles.