Comme un sentiment de déjà vu à San Francisco : Draymond Green n’a pas fini la première mi-temps contre le Jazz. L’intérieur des Warriors a été expulsé à deux minutes de la pause après deux fautes techniques consécutives, au terme d’une énième discussion avec les arbitres.

Golden State avait récupéré son chien de garde… pour le perdre aussitôt. Cette nuit face à Utah, Draymond Green a pris la porte dans le deuxième quart-temps après s’être plaint d’une violation de trois secondes non sifflée.

Draymond Green has been ejected for arguing with the officials.

Une exclusion dommageable car le pilier défensif des Warriors réalisait un bon match, dans son registre : 8 points (3/4 au tir), 3 rebonds, 2 passes, 1 interception en 12 minutes… avant de finir la mi-temps au vestiaire.

Le problème, c’est que c’est sa deuxième expulsion sur ses quatre derniers matchs à domicile, et que Green avait en plus été ménagé la veille lors de la lourde défaite à OKC. Une soirée qui devait relancer les Warriors… et qui se retrouve forcément parasitée par un épisode que tout le monde connaît par cœur.