Comme disait Ben PLG « encore une mauvaise nouvelle » pour l’infirmerie des Denver Nuggets. Cam Johnson souffre d’une contusion osseuse et manquera un gros mois de compétition. Nikola Jokic et Jamal Murray portent toujours plus de responsabilité.

Après Aaron Gordon, touché aux ischios-jambiers et Christian Braun, blessé à la cheville, c’est un troisième titulaire des Denver Nuggets qui rejoint l’infirmerie pour un petit moment. La Mile High City se transforme en Mal Aïe City.

Cam Johnson est resté de longues minutes au sol face aux Dallas Mavericks mardi soir. Shams Charania a annoncé que l’ailier-fort souffrait d’une contusion osseuses et qu’il serait réévalué dans 4 à 6 semaines.

Denver Nuggets forward Cam Johnson has been diagnosed with a bone bruise in his right knee and is expected to miss some time, sources tell ESPN. Best case scenario as an MRI reveals no structural damage or major injury after a serious land on his leg in Dallas. pic.twitter.com/aIOxP5hMCs

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 24, 2025

Un diagnostic en forme de soulagement pour les fans des Nuggets tant l’action pouvait laisser penser à une plus grosse blessure. Le genou du joueur n’a aucun problème structurel et c’est un petit miracle.

Sans lui, Denver a remporté un match exceptionnel contre Minnesota à Noël. Nikola Jokic a livré une performance all-time et va devoir continuer sur ce rythme pour garder son équipe sur le podium de la Conférence Ouest en l’absence de ses trois copains.

Source texte : Shams Charania