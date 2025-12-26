TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé NBA de la nuit : les Spurs victorieux, Nikola Jokic LÉGENDAIRE !

Le 26 déc. 2025 à 08:48 par Hisham Grégoire

nikola jokic
Source image : NBA League Pass

Cinq matchs étaient sous le sapin cette nuit en NBA, et quelle soirée ! Dans un premier temps les Knicks et les Cavs nous ont offert un money time digne d’un bon foie gras en entrée, derrière les Spurs ont à nouveau battu le Thunder, et pour le dessert, Nikola Jokic a décidé de se transformer en mutant. C’est l’heure du résumé de la nuit de ce Christmas Day !

Les résultats de la nuit :

  • Knicks – Cavaliers : 126-124 (stats)
  • Thunder – Spurs : 102-117  (stats)
  • Warriors – Mavericks : 126-116 (stats)
  • Lakers – Rockets : 96-119 (stats)
  • Nuggets – Wolves : 142-138 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

🎥 Les highlights de Nikola Jokic face à Minnesota.

Il a embrasé l’esprit de Noël et les Wolves jusqu’au bout de la nuit.

Père Noël de Sombor, MVP… j’sais pas appellez le comme vous voulez 🤯🤯🤯pic.twitter.com/olvtswxVWy

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 26, 2025

Les classements NBA :

Les résultats en TTFL :

Le programme de ce soir :

  • 1h : Hawks – Heat
  • 1h : Magic – Hornets
  • 1h : Wizards – Raptors
  • 1h : Pacers – Celtics
  • 1h30 : Bulls – Sixers
  • 2h : Grizzlies – Bucks
  • 2h : Pelicans – Suns
  • 3h30 : Jazz – Pistons
  • 4h : Blazers – Clippers
