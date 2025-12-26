Résumé NBA de la nuit : les Spurs victorieux, Nikola Jokic LÉGENDAIRE !
Le 26 déc. 2025 à 08:48 par Hisham Grégoire
Cinq matchs étaient sous le sapin cette nuit en NBA, et quelle soirée ! Dans un premier temps les Knicks et les Cavs nous ont offert un money time digne d’un bon foie gras en entrée, derrière les Spurs ont à nouveau battu le Thunder, et pour le dessert, Nikola Jokic a décidé de se transformer en mutant. C’est l’heure du résumé de la nuit de ce Christmas Day !
Les résultats de la nuit :
- Knicks – Cavaliers : 126-124 (stats)
- Thunder – Spurs : 102-117 (stats)
- Warriors – Mavericks : 126-116 (stats)
- Lakers – Rockets : 96-119 (stats)
- Nuggets – Wolves : 142-138 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Les Knicks ont réalisé leur plus gros comeback de la saison en remportant le match après avoir été menés de… 17 points. Nous avons eu l’occasion d’assister à un beau duel entre Jalen Brunson clutch (34 points) et Donovan Mitchell (34 points).
- Jamais deux sans trois comme dirait l’autre. Les Spurs l’ont emporté face au Thunder et à Oklahoma. Autant les précédentes confrontations étaient plutôt serrées, autant celle-là à tourner à la démonstration côté Texan.
- Grâce a gros apport de leur banc, les Warriors sont venus à bout des Mavericks. Cooper Flagg a encore été très bon (27 points, 6 rebonds et 5 passes).
- Il n’y a jamais vraiment eu de match entre les Rockets et les Lakers. Les fusées ont tout simplement roulé sur la bande de Luka Doncic et LeBron James.
- Nikola Jokic n’est pas humain, Nikola Jokic est hors catégorie, Nikola Jokic a illuminé notre fin de nuit, tout simplement. 56 points, 16 rebonds, 15 passes et en prime il a même payé l’addition.
Le highlight de la nuit :
🎥 Les highlights de Nikola Jokic face à Minnesota.
Il a embrasé l’esprit de Noël et les Wolves jusqu’au bout de la nuit.
Père Noël de Sombor, MVP… j’sais pas appellez le comme vous voulez 🤯🤯🤯pic.twitter.com/olvtswxVWy
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 26, 2025
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 1h : Hawks – Heat
- 1h : Magic – Hornets
- 1h : Wizards – Raptors
- 1h : Pacers – Celtics
- 1h30 : Bulls – Sixers
- 2h : Grizzlies – Bucks
- 2h : Pelicans – Suns
- 3h30 : Jazz – Pistons
- 4h : Blazers – Clippers