Résumé NBA de la nuit : les Spurs victorieux, Nikola Jokic LÉGENDAIRE !

Cinq matchs étaient sous le sapin cette nuit en NBA, et quelle soirée ! Dans un premier temps les Knicks et les Cavs nous ont offert un money time digne d’un bon foie gras en entrée, derrière les Spurs ont à nouveau battu le Thunder, et pour le dessert, Nikola Jokic a décidé de se transformer en mutant. C’est l’heure du résumé de la nuit de ce Christmas Day !

Les résultats de la nuit :

Knicks – Cavaliers : 126-124 (stats)

– Cavaliers : 126-124 (stats) Thunder – Spurs : 102-117 (stats)

: 102-117 (stats) Warriors – Mavericks : 126-116 (stats)

– Mavericks : 126-116 (stats) Lakers – Rockets : 96-119 (stats)

: 96-119 (stats) Nuggets – Wolves : 142-138 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

🎥 Les highlights de Nikola Jokic face à Minnesota.

Il a embrasé l’esprit de Noël et les Wolves jusqu’au bout de la nuit.

Père Noël de Sombor, MVP… j’sais pas appellez le comme vous voulez 🤯🤯🤯pic.twitter.com/olvtswxVWy

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 26, 2025

Les classements NBA :

