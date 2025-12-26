La nuit des français en NBA : Victor Wembanyama en double double à OKC
Le 26 déc. 2025 à 08:59 par Hisham Grégoire
Trois français étaient sur les parquets cette nuit en NBA. Victor Wembanyama termine en double double face à OKC, Rudy Gobert a tout essayé face au Joker et même Mo’ Diawara a eu droit à ses minutes. C’est l’heure du récap sur la nuit des français en NBA !
Les résultats de la nuit :
- Knicks – Cavaliers : 126-124 (stats)
- Thunder – Spurs : 102-117 (stats)
- Warriors – Mavericks : 126-116 (stats)
- Lakers – Rockets : 96-119 (stats)
- Nuggets – Wolves : 142-138 (stats)
Victor Wembanyama
Toujours en sortie banc et avec une restriction de minutes, notre Alien a été bon dans la victoire des Spurs face au champion en titre : 19 points à 6/12 au tir dont 2/3 de loi, 5/5 aux lancers, 11 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre en 25 minutes.
Rudy Gobert
Rudy a sorti une belle performance face au Joker, 9 points, 12 rebonds mais surtout 6 contres ! Toujours dans son registre, Gobzilla a tenté de tenir la baraque face à un Nikola Jokic des grands soirs.
Mohamed Diawara
Mo’ Diawara a eu le droit a 3 petites minutes ce soir et vous savez quoi? Il les a rentabilisées ! 5 points à 2/3 au tir dont 1/2 du parking, 1 rebond et 1 passe. Mike Brown semble apprécier le profil défensif du tricolore et souhaiter continuer à le développer et c’est exactement ce qu’on veut voir !
Le programme de ce soir :
- 1h : Hawks – Heat
- 1h : Magic – Hornets
- 1h : Wizards – Raptors
- 1h : Pacers – Celtics
- 1h30 : Bulls – Sixers
- 2h : Grizzlies – Bucks
- 2h : Pelicans – Suns
- 3h30 : Jazz – Pistons
- 4h : Blazers – Clippers