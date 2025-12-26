La nuit des français en NBA : Victor Wembanyama en double double à OKC

Trois français étaient sur les parquets cette nuit en NBA. Victor Wembanyama termine en double double face à OKC, Rudy Gobert a tout essayé face au Joker et même Mo’ Diawara a eu droit à ses minutes. C’est l’heure du récap sur la nuit des français en NBA !

Victor Wembanyama

Toujours en sortie banc et avec une restriction de minutes, notre Alien a été bon dans la victoire des Spurs face au champion en titre : 19 points à 6/12 au tir dont 2/3 de loi, 5/5 aux lancers, 11 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre en 25 minutes.

Rudy Gobert

Rudy a sorti une belle performance face au Joker, 9 points, 12 rebonds mais surtout 6 contres ! Toujours dans son registre, Gobzilla a tenté de tenir la baraque face à un Nikola Jokic des grands soirs.

Mohamed Diawara

Mo’ Diawara a eu le droit a 3 petites minutes ce soir et vous savez quoi? Il les a rentabilisées ! 5 points à 2/3 au tir dont 1/2 du parking, 1 rebond et 1 passe. Mike Brown semble apprécier le profil défensif du tricolore et souhaiter continuer à le développer et c’est exactement ce qu’on veut voir !

