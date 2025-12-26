Pour la troisième fois en trois matchs, le Thunder est tombé face aux Spurs lors du Christmas Day hier, cette fois-ci devant son propre public. Shai Gilgeous-Alexander n’a pas eu d’autre choix que de reconnaître la supériorité de San Antonio et de tirer la sonnette d’alarme.

En NBA, les choses vont parfois très vite, surtout quand on croise la route d’un Alien.

Il y a deux semaines, le Thunder semblait destiné à réaliser la meilleure saison régulière de l’histoire NBA, et paraissait tout simplement imbattable avec une série de 16 victoires consécutives. Depuis ? Quatre défaites en six matchs, dont trois contre les Spurs de Victor Wembanyama. Cela faisait depuis la saison 2021-22 qu’Oklahoma City n’avait pas perdu deux matchs consécutifs avec au moins quinze points d’écart.

The Thunder have lost consecutive games by 15+ points for the first time since the 2021-22 season (3 straight such losses). pic.twitter.com/fu7xvPBsIL

Les Spurs ont brutalement fait tomber le Thunder de son nuage. La preuve, le meilleur joueur de l’équipe championne en titre a littéralement avoué la supériorité de San Antonio, derrière les micros en conférence de presse hier.

« Les Spurs voulaient se tester contre nous. Ils ont réussi ce test trois fois de suite, et nous avons échoué trois fois de suite » a déclaré Shai Gilgeous-Alexander. « Nous devons nous améliorer en tant que groupe. On ne perd pas trois fois de suite contre la même équipe en si peu de temps sans qu’ils soient meilleurs que nous. Nous devons donc nous améliorer. Nous devons nous regarder dans le miroir, et cela vaut pour tout le monde, du premier au dernier. »

Une défaite, ça peut être un accident. Deux, c’est peut-être qu’une coïncidence. Trois, là ça devient une tendance.

Comme on l’a vu une nouvelle fois hier soir, les Spurs présentent un défi unique au Thunder et c’est pour cette raison que la bande de Wemby représente peut-être le plus gros obstacle pour OKC dans sa quête de dynastie. Mais plus globalement, la mauvaise passe actuelle d’Oklahoma City montre aussi que le champion peut avoir de vrais temps faibles en matière d’exécution des deux côtés du terrain.

La défense du Thunder – réputée pour son agressivité et son impact physique – peine aujourd’hui à exprimer le même niveau de domination sur 48 minutes. Les Spurs étaient beaucoup trop confortables sur le plan offensif lors des deux dernières rencontres, et habituellement personne n’est confortable face à OKC. Sans ses habituelles opportunités en transition, le champion en titre a aussi toussé fort en attaque. Certes Oklahoma City ne shootera pas tous les soirs à 11/44 à 3-points comme hier, mais le Thunder devient tout de suite moins intouchable quand on le force à chercher des solutions sur demi-terrain face à une défense élite (ou pas loin). La défaite face aux Wolves l’autre jour a aussi montré certaines limites offensives en fin de match.

Bref, le Thunder n’est pas imbattable quand il est poussé dans ses retranchements.

« Je ne pense pas du tout qu’il s’agisse d’un problème de complaisance. Je pense que nous avons fourni les efforts nécessaires et que nous avons été compétitifs. À mon avis, c’était davantage une question d’exécution qu’autre chose. Il faut rendre hommage à San Antonio. Je pense que les deux équipes ont joué avec acharnement. Je pense qu’ils ont mieux exécuté leur jeu, et c’est pourquoi ils ont gagné. » – Mark Daigneault, coach d’OKC hier

C’est le premier véritable test de la saison pour le champion NBA 2025. Une première période de doute, qui va forcer le Thunder à trouver de nouvelles solutions dans sa quête de back-to-back.